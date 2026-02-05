이 대통령 "과학기술 인재 대체복무 확대 검토"

▲ 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 미래 과학자와의 대화 '도전하는 과학자, 도약하는 대한민국'에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(5일) 남성 과학기술 인재의 병역 문제와 관련해 대체복무의 확대와 군대 체제의 개편을 검토하고 있다고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 '미래 과학자와의 대화' 행사에서 "남성 청년들이 똑같은 조건에서 국방의 의무 이행으로 상당 기간의 공백이 발생할 수밖에 없는 상황이라 여러 갈등 요소가 되기도 하고 억울하게 생각되는 측면도 있을 것 같다"며 이런 계획을 소개했습니다.이 대통령은 우선 복무 중에도 연구 경험을 쌓을 기회가 있었으면 좋겠다는 의견에 대해 "과학기술 분야 대체복무 분야가 꽤 있긴 하지만 확대하자는 것 아니냐"고 물었습니다.하정우 청와대 AI미래기획수석이 "실제로 병무청과 얘기하고 있고, 국방부 장관도 전향적이라 정리해 따로 발표드리겠다"고 답했고, 이 대통령은 "확대는 검토하는 중"이라고 덧붙였습니다.이에 더해 이 대통령은 "저는 여기에 덧붙여 군대 자체를 좀 대대적으로 바꿔 볼 생각"이라고 했습니다.그러면서 "지금까지는 병력 숫자, 보병 중심의 군대 체제였다면 이제는 장비와 무기 경쟁이 돼 있는 상태"라며 "장비와 무기체계를 중심으로 바꿔야 하기에 병력도 숫자의 문제가 아니라 전문가로 양성해야 한다"고 설명했습니다.이어 "군대에서 복무하는 시간이 청춘을 낭비하고 시간을 때우는 안타까운 시간이 아니라, 그 기회에 첨단 무기 체계나 장비, 첨단 기술을 익힐 수 있는 시간이 되도록 하려고 체제 개편을 검토하고 있다"며 "그것도 하나의 기회로 활용할 수 있도록 할 생각"이라고 밝혔습니다.이 밖에도 이 대통령은 토론 도중 "대체복무 말고, 군대 내에 연구부대(를 두는) 이런 것도 재미있겠다"고 아이디어를 제시하기도 했습니다.그러자 하 수석은 "실제 연구자들이 모인 부대인데, 실험도 하고 구현과 운영도 하는 (것을 검토 중)"이라고 답했습니다.이 대통령은 인재 해외 유출 문제와 관련해선 "국가적으로도 매우 심각한 사안"이라며 "해외 인재 환류를 위한 실질적인 정책을 준비하고 있다"고 말했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)