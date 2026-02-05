'과징금 체납 25억' 전국 1위 김건희 모 최은순 80억 부동산 공매

▲ 특검 출석하는 최은순
지방행정제제·부과금(과징금) 체납 25억 원으로 전국 1위에 이름을 올린 김건희 여사의 모친 최은순(79) 씨의 부동산이 공매 절차에 들어갔습니다.
5일 경기도와 성남시에 따르면 한국자산관리공사는 전날(4일) 최 씨 소유의 서울 강동구 암사동 5층짜리 건물(연면적 1천249㎡)과 토지(368㎡)를 공매 공고했습니다.
지하철 8호선 암사역 근처로 감정가는 80억 676만 9천 원이며 입찰은 3월 30일~4월 1일 진행됩니다.
앞서 성남시는 지난해 12월 16일 해당 부동산에 대해 한국자산관리공사에 공매를 의뢰했습니다.
최 씨는 2020년 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 25억 500만 원을 납부하지 않아 지난해 11월 행정안전부가 공개한 과징금 체납자 가운데 전국 1위에 올랐습니다.
그는 2013년 성남시 중원구 도촌동 땅 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 사들이며 법을 위반한 사실이 드러나 과징금이 부과됐습니다.
성남시 관계자는 "최 씨가 분할납부 의사를 몇 차례 밝혔는데 실제로 납부는 하지 않아 소유 부동산을 공매에 부쳤다"며 "차후에 분할해서 낼 경우 그 액수를 보고 공매 중단 여부를 판단할 계획"이라고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글