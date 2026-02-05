'과징금 체납 25억' 전국 1위 김건희 모 최은순 80억 부동산 공매

▲ 특검 출석하는 최은순

지방행정제제·부과금(과징금) 체납 25억 원으로 전국 1위에 이름을 올린 김건희 여사의 모친 최은순(79) 씨의 부동산이 공매 절차에 들어갔습니다.5일 경기도와 성남시에 따르면 한국자산관리공사는 전날(4일) 최 씨 소유의 서울 강동구 암사동 5층짜리 건물(연면적 1천249㎡)과 토지(368㎡)를 공매 공고했습니다.지하철 8호선 암사역 근처로 감정가는 80억 676만 9천 원이며 입찰은 3월 30일~4월 1일 진행됩니다.앞서 성남시는 지난해 12월 16일 해당 부동산에 대해 한국자산관리공사에 공매를 의뢰했습니다.최 씨는 2020년 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 25억 500만 원을 납부하지 않아 지난해 11월 행정안전부가 공개한 과징금 체납자 가운데 전국 1위에 올랐습니다.그는 2013년 성남시 중원구 도촌동 땅 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 사들이며 법을 위반한 사실이 드러나 과징금이 부과됐습니다.성남시 관계자는 "최 씨가 분할납부 의사를 몇 차례 밝혔는데 실제로 납부는 하지 않아 소유 부동산을 공매에 부쳤다"며 "차후에 분할해서 낼 경우 그 액수를 보고 공매 중단 여부를 판단할 계획"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)