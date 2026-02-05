한국, 미국 주도 핵심광물 무역 블록 '포지 이니셔티브' 의장국 맡아

▲ 광물 회의 참석한 조현 장관

조현 외교부 장관은 현지시각 어제(4일) 미국 워싱턴에서 개최된 핵심광물 장관급회의에 참석해 핵심광물 공급망 안정과 다변화를 위한 국제협력 강화 방안을 논의했습니다.외교부에 따르면 이번 회의는 미국 국무부가 최초로 개최한 핵심광물 공급망 분야 장관급 회의로, 주요 7개국인 G7 국가를 포함해 채굴, 제련, 중간재 및 최종재 제조 등 공급망 전 주기에 걸쳐 협력 중인 56개국이 참여했습니다.미국 정부에서 JD 밴스 부통령을 비롯해 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 스콧 베선트 재무장관, 크리스 라이트 에너지장관 등 핵심 인사들이 대거 참석해 트럼프 행정부의 핵심광물 공급망 다변화를 위한 노력과 정책 방향을 소개했습니다.참석자들은 공급망 재편과 지정학적 불확실성이 확대되는 상황에서 신뢰할 수 있는 파트너 간 협력의 중요성을 강조하고 다자협력을 가속할 필요성에 공감했습니다.이번 회의를 계기로 기존 핵심광물안보파트너십(MSP)은 미국 주도의 핵심광물 무역 블록인 '지전략적 자원협력 포럼' (FORGE·포지 이니셔티브)으로 재출범했습니다.외교부는 한국이 올해 6월까지 포지 이니셔티브 의장국을 수임할 예정이라고 밝혔습니다.조 장관은 포지 이니셔티브 출범을 환영하며 의장국으로서 회원국 간 협력 확대와 실질 협력 사업 발굴을 적극 추진하겠다는 의지를 표명했습니다.그러면서 MSP가 그간 추진해온 핵심광물 협력 성과를 기반으로 핵심광물 프로젝트 투자 촉진, 핵심광물 전 주기 이해관계자 간 소통증진 등을 포지 이니셔티브의 발전 방향으로 제시했습니다.한편 조 장관은 이번 회의 계기에 그리어 USTR 대표와 별도 회담을 하고, 캐나다·인도·이스라엘·카자흐스탄·멕시코·몽골·네덜란드 외교장관, 영국 정무차관 등 주요 인사들과도 약식회담을 가졌습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)