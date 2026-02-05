방사청, 제안요청서 개선…평가 기준 명확히 담는다

▲ 개회사 하는 이용철 방위사업청장

방위사업청이 업체의 사업 입찰 시 나침반 역할을 하는 제안요청서를 평가 기준 위주로 작성하기로 했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.입찰공고 후 사업설명회 때 방사청이 공개하는 제안요청서에는 요구 성능과 조건, 평가 기준과 방법 등이 담깁니다.입찰 참여 업체들은 제안요청서를 보고 제안서를 작성하는데, 기존 제안요청서는 사업의 특성을 설명하는 데 치중하고 정작 평가 기준 등에 대한 설명이 부족한 경우가 많아 업계의 개선 요구가 있었다고 합니다.이에 방사청은 제안요청서에 평가 기준과 입찰 절차, 필요한 서류 등을 명확히 담는 방향으로 개선하기로 했습니다.방사청은 또 업체가 제출한 제안서 평가 때 참여하는 외부 평가위원의 풀을 대폭 늘려 예측 가능성을 낮추고 공정성과 투명성을 높인다는 방침입니다.아울러 안전·보건 경영 시스템 인증을 보유한 업체 등에 가점을 주는 방안도 추진합니다.방사청은 이날 대한상공회의소에서 'K-방산 입찰제도 토론회'를 열고 제안요청서 개선방안을 설명하고 업계의 의견을 추가로 수렴했습니다.방사청은 하반기에 새 제도를 시행할 계획입니다.토론회를 주관한 이용철 청장은 "변화하는 획득환경에 부합하는 방위사업 입찰제도를 민·관이 함께 만들어가기 위해 앞으로도 소통의 자리를 꾸준히 이어가겠다"고 말했습니다.(사진=방사청 제공, 연합뉴스)