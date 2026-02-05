이 대통령 "과학기술은 국가역량 그 자체…국가연구자 제도 도입"

▲ 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 미래 과학자와의 대화 '도전하는 과학자, 도약하는 대한민국'에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "과학기술은 그 나라의 국가역량 그 자체"라면서, "장학제도뿐 아니라 국가연구자 제도까지 도입 의지를 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(5일), 청와대 영빈관에서 '대통령 과학 장학생'으로 선정된 대학생·대학원생과 올림피아드에서 수상한 중·고교생 등과의 간담회에서 이같이 말했습니다.정부는 과학기술인 양성을 위해 우수한 이공계 대학생·대학원생에게 대통령 명의로 장학금을 지급하고 있습니다.이 대통령은 "이 같은 국가장학금 제도(대통령 과학 장학생)는 우리 김대중 대통령이 처음 만들었다고 한다"며, "앞으로는 장학제도뿐 아니라, 국가연구자 제도까지 도입해 평생을 과학기술 연구에 종사하며 자랑스럽고 명예롭게 살 수 있도록 하는 길을 열어보려 한다"고 말했습니다.또, "역사적으로 봐도 과학기술을 존중하는 체제는 흥했고, 천시하는 시대는 망했다. 앞으로도 이 점은 변함이 없을 것"이라면서, "대한민국도 특별한 자원이 없는 나라였지만 오로지 과학기술에 투자한 결과 오늘날 세계에서 인정받는 나라가 됐다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)