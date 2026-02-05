네이버 오류에 유명인 '지식인' 과거 답변 한때 노출 사고

▲ 네이버 성남 본사

유명 정치인과 연예인, 운동선수가 과거 익명으로 작성했던 네이버 지식인(지식iN) 답변 일부가 노출되는 사고가 발생해 네이버가 원인 파악에 나섰습니다.오늘(5일) 정보통신(IT) 업계와 온라인 커뮤니티에 따르면 전날 오후 네이버 인물 프로필에 '지식인' 버튼이 새로 추가됐습니다.이 과정에서 국내 유명 인사들이 과거 네이버 지식인 서비스에 남긴 답변 기록 일부가 공개돼 온라인에도 퍼졌습니다.그 중에서 정치인 천하람 개혁신당 원내대표가 대학교 재학 시절 올린 게시물이 주목받았습니다.천 대표는 2004년 7월 등록된 게시글에서 '고려대 남녀차별이 심한가요'라는 질문에 "조금 어이가 없다. 고대 남학우들이 다 욕구불만 변태들은 아니다"라는 취지의 글을 올렸습니다.방송인 홍진경 씨가 1년 전 지식인에 '키 멈추는 방법'에 대해 특정 병원과 의료진을 추천해 주는 글도 노출됐습니다.격투기 선수 명현만 씨가 '명현만 UFC 가면 1승 할 수 있나'라는 질문에 "타격은 상당한 편이나 그라운드가 안 좋아 힘들 것"이라고 내놓은 답변도 시선을 끌었습니다.이번 답변 노출 사고는 네이버가 인물 정보를 등록 또는 수정할 때 사용하던 계정과 지식인 관련 콘텐츠가 갑자기 연동되는 과정에서 발생한 것으로 알려졌습니다.논란이 일자 네이버는 당일 해당 기능을 원상 복구했고, 문제의 계정은 현재 삭제된 상태입니다.네이버 관계자는 "서비스 업데이트 중 오류가 발생해 현재는 롤백한 상태"라며 "정확한 상황은 파악 중"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)