[자막뉴스] 전역날 '라스' 출연이 군법 위반?…"아직 군인" 비판에 해병대 입장은

방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리, 김동현이 전역 당일 방송에 출연해 군법 위반 논란에 휩싸였습니다.



김동현은 최근 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 출연해 전역 당일인 지난달 28일 녹화에 참여한 사실을 알리며 큰 화제를 모았습니다.



김동현은 녹화 현장에서 아버지 김구라에게 직접 전역 신고를 하기도 했는데, 방송 이후 온라인 상에선 김동현이 군법을 위반했을 가능성이 있다는 의혹이 제기됐습니다.



민법 제159조에 따라 전역일 다음 날인 29일부터 민간인 신분이 되는 만큼 전역한 당일 방송 출연이 '군인의 영리 활동 금지' 규정을 위반한 게 아니냐는 주장이 나온 겁니다.



논란이 확산되자 해병대 측은 즉각 해명에 나섰습니다.



해병대 측은 "국방홍보 훈령에 따라 부대 승인 절차를 거쳐 이루어진 방송 출연"이라며 "김동현 예비역 병장이 녹화 당시 현역 신분임을 인지한 상태에서 정상 절차에 따라 출연한 것"이라고 밝혔습니다.



김동현은 2024년 7월 입대해 해병대 제2사단 포병여단에서 현역으로 복무했으며 지난달 28일 만기 전역했습니다.



그는 복무 기간 동안 모범해병 선정과 시설·환경관리 유공 상장 등을 받아 화제를 모으기도 했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)