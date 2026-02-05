뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 전역날 '라스' 출연이 군법 위반?…"아직 군인" 비판에 해병대 입장은

신정은 기자
작성 2026.02.05 11:16 조회수
PIP 닫기
방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리, 김동현이 전역 당일 방송에 출연해 군법 위반 논란에 휩싸였습니다.

김동현은 최근 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 출연해 전역 당일인 지난달 28일 녹화에 참여한 사실을 알리며 큰 화제를 모았습니다.

김동현은 녹화 현장에서 아버지 김구라에게 직접 전역 신고를 하기도 했는데, 방송 이후 온라인 상에선 김동현이 군법을 위반했을 가능성이 있다는 의혹이 제기됐습니다.

민법 제159조에 따라 전역일 다음 날인 29일부터 민간인 신분이 되는 만큼 전역한 당일 방송 출연이 '군인의 영리 활동 금지' 규정을 위반한 게 아니냐는 주장이 나온 겁니다.

논란이 확산되자 해병대 측은 즉각 해명에 나섰습니다.

해병대 측은 "국방홍보 훈령에 따라 부대 승인 절차를 거쳐 이루어진 방송 출연"이라며 "김동현 예비역 병장이 녹화 당시 현역 신분임을 인지한 상태에서 정상 절차에 따라 출연한 것"이라고 밝혔습니다.

김동현은 2024년 7월 입대해 해병대 제2사단 포병여단에서 현역으로 복무했으며 지난달 28일 만기 전역했습니다.

그는 복무 기간 동안 모범해병 선정과 시설·환경관리 유공 상장 등을 받아 화제를 모으기도 했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지