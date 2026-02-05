뉴스
프로농구 시즌 4라운드 MVP에 SK 워니…통산 4번째 수상

서대원 기자
작성 2026.02.05 10:32 조회수
자밀 워니 (사진=KBL 제공, 연합뉴스)
▲ 자밀 워니

프로농구 서울 SK의 외국인 선수 자밀 워니가 통산 4번째로 정규리그 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.

프로농구 KBL은 워니가 스포츠일러스트레이티드 4라운드 MVP 투표에서 총 유효투표 89표 중 42표를 받아 MVP로 뽑혔다고 밝혔습니다.

지난 시즌 1, 2, 4라운드 MVP를 받은 워니는 통산 4번째로 이 상을 받게 됐습니다.

워니는 4라운드 9경기에 모두 출전해 평균 32분 35초를 소화하며 24.1득점, 10.8리바운드, 4.4어시스트를 기록했습니다.

특히 지난달 24일 대구 한국가스공사와 경기에서는 풀타임을 뛰고 27점, 10리바운드, 11어시스트를 기록해 시즌 3번째이자 통산 8번째 트리플 더블을 달성했습니다.

워니의 활약에 힘입어 SK는 4라운드 7승 2패를 올리며 팀 순위를 5위에서 4위로 끌어올렸습니다.

워니는 MVP 기념 트로피와 상금 200만 원을 받습니다.

KBL은 워니가 직접 디자인한 유니폼을 비롯해 응원타월, 기념 선수카드 등 다양한 굿즈를 출시합니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
