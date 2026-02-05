[자막뉴스] 사태 악화되자 본인 등판 해명…"그래서 성병은? 의회 나와서 말해"

억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 친분을 맺고 혼외 관계로 성병까지 걸렸다는 의혹에 휘말린 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 후회한다는 입장을 내놨습니다.



게이츠는 현지시간 4일 호주 언론 인터뷰에서 "그와 함께한 모든 순간을 후회한다"며 "그런 행동을 한 것에 대해 사과한다"고 말했습니다.



그는 지난 2011년 엡스타인을 처음 만났고 3년동안 여러 번 식사한 건 맞지만, 엡스타인의 카리브해 섬을 방문하거나 여성들과 관계를 맺은 적은 없다고 부인했습니다.



엡스타인과의 친분에 대해선 "그가 부유한 사람들을 많이 알고 있고 그들을 설득해 기부금을 내도록 할 수 있어서 그랬다"고 말하면서도 "돌이켜보니 잘못된 선택이었다"고 해명했습니다.



게이츠는 자신이 러시아 여성들과 관계를 맺어 성병에 걸렸고, 당시 배우자 멀린다에게 숨기려 했다는 내용이 담긴 '엡스타인 문건'에 대해선 절대 사실이 아니라며, 엡스타인이 자신을 공격하기 위해 꾸며낸 걸로 보인다고 주장했습니다.



그러면서 자신은 "엡스타인을 알게 된 것 자체를 후회하고 있다"고 강조했습니다.



앞서 지난 2021년 이혼한 전 부인 멀린다는 게이츠가 엡스타인과의 관계에 대해 여전히 답하지 않은 부분이 있다고 지적했습니다.



멀린다는 미 공영방송 NPR 인터뷰에서 엡스타인 문건이 "결혼 생활 중 매우 고통스러웠던 시절의 기억을 되살렸다"며 아직 남아 있는 의문에 대해 전 남편이 답해야 한다고 말했습니다.



그러면서 멀린다는 공개된 엡스타인 파일에 대한 사회적 검증이 이뤄져 피해자들을 위해 정의가 실현되기를 바란다는 입장을 밝혔습니다.



멀린다의 이런 발언에 낸시 메이스 공화당 하원의원은 지지 의사를 밝혔고, 제임스 코머 하원 감독위원회 위원장에게 서한을 보내 빌 게이츠를 청문회 증인으로 소환해 달라고 요청했다고 밝혔습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 권나연, 제작: 디지털뉴스부)