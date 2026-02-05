'마르무시 멀티골' 맨시티, 리그컵 결승행…아스날 만난다

▲ 멀티골 넣은 마르무시

잉글랜드 프로축구 맨체스터 시티(맨시티)가 뉴캐슬 유나이티드를 완파하고 카라바오컵(리그컵) 결승에 진출해 사령탑 간 '사제의 연'으로 얽힌 아스널과 우승을 다툽니다.맨시티는 오늘(5일, 한국시간) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 2025-2026 카라바오컵 준결승 2차전 홈 경기에서 오마르 마르무시의 멀티골을 앞세워 뉴캐슬에 3대 1로 승리했습니다.원정으로 치른 1차전에서 2대 0으로 이긴 맨시티는 합계 5대 1로 크게 앞서며 결승행 티켓을 거머쥐었습니다.이로써 맨시티는 첼시를 합계 4대 2로 물리친 아스널과 3월 23일 런던의 웸블리 스타디움에서 단판으로 우승컵의 주인을 가리게 됐습니다.맨시티는 2020-2021시즌 이후 5년 만이자 통산 9번째 우승에 도전합니다.아스널은 1992-1993시즌 이후 33년 만의 우승을 노립니다.1승만 더 올리면 통산 3번째 우승을 차지합니다.두 팀의 대결은 사령탑 간의 '사제 인연'으로도 눈길을 끕니다.맨시티의 페프 과르디올라 감독은 2016년 구단에 부임할 때 막 현역에서 은퇴한 미켈 아르테타 현 아스널 감독을 코치로 영입했습니다.아르테타 감독은 맨시티에서 코치, 수석코치로 과르디올라 감독을 보좌하며 리그 연속 우승(2017-2018, 2018-2019)과 2018-2019시즌 트레블(3관왕)에 이바지했습니다.과르디올라 감독의 '애제자'였던 아르테타 감독은 '호랑이 새끼'였습니다.2019년 아스널 사령탑에 오른 아르테타 감독은 2003-2004시즌에 마지막으로 프리미어리그(EPL) 정상에 섰던 아스널을 다시 우승권에서 경쟁하는 팀으로 업그레이드해놨습니다.올 시즌엔 맨시티보다 나은 성적을 내고 있습니다.아스널은 올 시즌 EPL에서 맨시티에 승점 6 앞선 선두를 달리고 있습니다.이밖에 모든 컵 대회에서 생존해 '쿼드러플'(4관왕)까지도 노려볼 수 있습니다.다만, 모든 대회에서 생존한 건 맨시티도 마찬가지입니다.맨시티는 오늘 뉴캐슬과의 준결승에서 전반 7분 만에 마르무시의 선제골로 앞서나갔습니다.마르무시가 왼쪽에서 티자니 라인더르스와 2대 1 패스를 주고받으며 상대 수비를 무너뜨리는 장면은 일품이었습니다.기선을 제압한 맨시티는 전반 29분 앙투안 세메뇨의 크로스에 이은 마르무시의 헤더로 한 발 더 달아났습니다.세메뇨의 크로스를 키어런 트리피어가 걷어낸다는 것이 높이 튀어 올랐고, 이를 마르무시가 문전에서 머리로 받아 골대를 갈랐습니다.겨울 이적시장에서 6,500만 파운드(1,300억 원)라는 거액에 맨시티에 합류한 세메뇨는 전반 32분 라인더르스의 팀 3번째 골까지 도우며 제 몫을 다했습니다.뉴캐슬은 후반 18분 안토니 엘랑가의 골로 한 점을 만회했으나 이미 1, 2차전 합계에서 4점 차로 밀려 패색이 짙은 상황이었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)