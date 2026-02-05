'오징어 게임' 강애심 주연 '무례한 새벽', 끌레르몽 페랑 영화제 공식 초청

이미지 확대하기

영화 '무례한 새벽'이 '단편 영화제의 칸'으로 불리는 프랑스 끌레르몽 페랑 국제단편영화제에 경쟁 부분에 공식 초청됐다. 영화를 연출한 감독 박해오, 주연 배우 강애심은 프랑스 끌레르몽 페랑 현지를 찾아 영화제 공식 상영 및 관객과의 만남에 참석했다.'무례한 새벽'은 늦은 새벽, 모두가 잠든 시간에 거리로 나서는 60대 대리운전 기사 영옥(강애심 분)의 고단한 현실 속 하루를 그려낸 작품이다. 한국 연극계의 거장이자 최근 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'으로 전 세계적인 주목을 받은 배우 강애심은 이 작품에서 한층 고요한 눈빛과 절제된 연기로 인물의 내면을 보다 섬세하고 깊이 있게 표현했다는 평가를 받고 있다.제작사 '불도저 스튜디오' 대표이자 감독 겸 프로듀서 박해오는 "영화 '무례한 새벽'이 세계 3대 단편영화제 중 하나인 제48회 끌레르몽 페랑 국제단편영화제 경쟁 부문에 공식 초청된 것뿐만 아니라 이렇듯 뜻깊은 자리에 강애심 배우와 함께 참석하게 돼 매우 기쁘다"며 프랑스 현지에서 소감을 전했다.박해오 감독은 넷플릭스 영화 '승리호'에서 프로덕션 슈퍼바이저로, 독립영화 '폭력의 씨앗' 등 프로듀서로 참여한 바 있다. '무례한 새벽'에서는 절제된 연출을 통해 노동과 존엄, 침묵의 무게를 16분의 러닝타임 안에 밀도 있게 담아냈다는 평가를 받고 있다.1979년 시작된 끌레르몽 페랑 국제단편영화제는 세계 3대 국제단편영화제 중 하나로 매년 144편의 경쟁작을 선보이며, 아카데미상, BAFTA, 유럽영화상, 세자르상 본선 진출 자격을 부여하는 권위 있는 플랫폼이다. 또 단순한 상영을 넘어 전 세계 영화 산업 관계자들이 모이는 마켓이 활발히 운영돼 국제 배급 및 장편 제작 기회로 이어지는 경우가 많다.'무례한 새벽'은 이미 한국에서 각종 영화제를 휩쓸며 관계자와 관객들 사이에서 관심을 모았던 작품이다. 제17회 서울국제초단편영화제 대상, 제10회 유니카 코리아 국제영화제에서 동상과 관객상을 동시 수상하며 2관왕을 기록했으며, 제5회 금천패션영화제 관객상, 제2회 서울한강국제영화제 장려상, 제14회 경찰청 인권영화 우수상 등을 받았다.작품의 완성도와 사회적 메시지, 관객과의 공감력을 인정받아온 '무례한 새벽'은 이번 끌레르몽 페랑 공식 초청을 통해 국제무대에서 다시 한번 존재감을 드러냈다.이번 작품의 해외 총괄을 맡아 해외 파트 제작 및 글로벌 비즈니스를 담당하는 알바트로스 픽쳐스의 차휴, 박형진 공동 대표는 "'무례한 새벽'이 세계 최고 권위의 단편영화제 중 하나인 '단편영화제의 칸'이라 불리는 끌레르몽 페랑 국제 단편영화제 경쟁 부문에 이름을 올린 것은 한국 단편영화로서 쉽지 않은 글로벌 시장의 문턱을 넘은 사례로 평가된다"며 "현지에서도 좋은 평가를 얻었기에 글로벌 무대에서 유의미한 결과를 만들어낼 것으로 기대한다"고 덧붙였다.박형진 공동대표는 영화 파묘의 프로듀서로서 작품성과 흥행성을 동시에 입증한 인물이며, 차휴 공동대표는 전 롯데컬처웍스 글로벌 파트너십 총괄 출신으로 글로벌 스튜디오 및 해외 제작사와의 협업을 다수 이끌어왔다. 최근에는 영화 존 윅 시리즈를 제작한 썬더 로드(Thunder Road)와 협업해 영화 퍼펙트 걸을 제작 중이며, 북미, 인도네시아, 사우디아라비아, 베트남 등 주요 해외 스튜디오와 파트너십 계약을 체결하는 등 글로벌 엔터테인먼트 사업 영역에서도 활발한 활동을 이어가고 있다.불도저 스튜디오와 알바트로스 픽쳐스는 이번 끌레르몽 페랑 국제단편영화제 참가를 계기로 국내외 영화제를 중심으로 한 글로벌 행보를 본격화할 예정이다.한편, 제48회 끌레르몽 페랑 국제단편영화제는 1월 30일부터 2월 7일까지 프랑스 클레르몽 페랑 현지에서 열리고 있다.<사진 출처 : 영화 '무례한 새벽' / 불도저 스튜디오 / 알바트로스 픽쳐스>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)