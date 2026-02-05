'합숙맞선', 최종 선택까지 쫄린다…"母 반대로 최커 불발된 남녀 있어"

SBS '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'(이하 '합숙 맞선')에서 대망의 최종 선택이 펼쳐진다.



'합숙 맞선'은 결혼하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능 프로그램이다. 서장훈, 이요원, 김요한이 3MC로 함께하며, 재치 있는 분석과 공감은 물론, 서로 다른 시선이 오가는 유쾌한 티키타카로 몰입도를 끌어올리고 있다.



5일 방송되는 최종화에서는 최종 선택이 진행됨과 동시에 '합숙 맞선'만의 특별한 룰이 공개돼 3MC를 화들짝 놀라게 만든다. 맞선남녀가 서로를 선택하더라도 엄마의 찬성을 받아야만 최종 커플이 성사되는 것. 두 배로 쫄리는 '합숙 맞선표 최종 선택' 룰에 이요원은 "어머 어머 진짜?"라며 놀라움을 감추지 못하더니, 이내 "커플 되기가 정말 쉽지 않겠다"며 걱정을 드러낸다.



심지어 최종 선택을 앞두고, 양가 엄마들이 본인의 자녀를 제외하고 한 사람을 지목해, 마지막으로 진솔한 대화를 나누는 시간이 펼쳐져 긴장감을 더한다. 이에 이요원은 "최후의 면담이네요"라며 본인이 더 떨려한다. 특히 서한결의 엄마가 조은나래를 소환해 시선을 집중시킨다. 앞서 7살 나이 차이를 이유로 반대 의사를 내비쳤던 서한결의 엄마는 조은나래에게도 "나이 차이가 걱정된다"며 솔직한 속내를 전해 긴장감이 치솟는다. 서장훈은 "서한결 엄마께서 최종 선택에서 반대하실 것 같다"며 우려를 표해, 과연 조은나래와 서한결이 현실의 난관들을 딛고 최종 커플이 될 수 있을지 궁금증을 더한다.



한편 김묘진은 설렘을 주는 동갑내기 문세훈과 안정감을 주는 연하남 이승학 사이에서 최종 선택 직전까지 깊은 고민에 빠진다. 특히 문세훈과 이승학의 엄마 모두와 대화를 끝마친 김묘진의 고민은 더욱 깊어진다. 이에 서장훈과 김요한은 "사람이 좋아야 결혼한다. 엄마랑 결혼하는 거 아니지 않냐"라며 '사랑'으로 의기투합한 한편, 이요원은 "그것도 맞지만, 결혼에 있어서 시어머니를 배제할 수는 없다"라고 반론을 제기하며 팽팽히 맞선다.



이와 함께 실제로 엄마의 반대로 최종 커플이 불발된 맞선남녀가 등장, 스튜디오가 충격에 휩싸인다는 후문이다. 3MC는 말을 잇지 못하고 "진짜요?"라며 믿기 힘든 현실에 결과를 계속해서 재확인하고, 결국 서장훈은 "너무 반전이네"라며 탄식해 최종 커플이 되지 못한 커플은 누구일지 관심이 집중된다.



맞선남녀들은 엄마들의 찬성이라는 마지막 관문까지 넘을 수 있을지, 과연 최종 커플이 탄생할 수 있을지 궁금증을 자극하는 '합숙 맞선'은 5일 목요일 밤 9시 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)