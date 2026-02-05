뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

BTS 5집 '아리랑', 스포티파이 사전 저장 300만 회

김경희 기자
작성 2026.02.05 09:38 조회수
스포티파이 '카운트다운 차트 글로벌' (사진=스포티파이 제공, 연합뉴스)
▲ 스포티파이 '카운트다운 차트 글로벌'

그룹 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-save) 300만 회를 넘겼다고 소속사 빅히트뮤직이 밝혔습니다.

'아리랑'은 사전 저장 시작 이틀 만에 100만 회, 4일 차에 200만 회를 돌파한 바 있습니다.

역대 최다 사전 저장 기록(600만 회)을 가진 팝스타 테일러 스위프트의 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸' (The Life of a Showgirl)을 넘어설지 관심입니다.

'아리랑'은 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장 수치를 집계하는 차트인 '카운트다운 차트 글로벌'에서도 2주 동안 1위를 차지했습니다.

더불어 방탄소년단의 신보 발매와 월드투어 개최가 공지된 뒤 하이브의 팬 플랫폼 위버스에서는 유료 멤버십 가입자 수가 약 3배 급증하기도 했습니다.

방탄소년단의 5집 '아리랑'은 다음 달 20일 오후 1시 발매됩니다.

이들은 발매 다음 날인 다음 달 21일 저녁 서울 광화문 광장에서 대규모 무료 공연도 개최합니다.

(사진=스포티파이 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지