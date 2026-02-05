트럼프, 한국 근로자 체포 때 "몰랐다"…배후엔 실세 '밀러'

▲ 트럼프 대통령 수행하는 스티븐 밀러 부비서실장

지난해 9월 미국 조지아주에서 이민 단속 당국이 한국인 근로자들을 체포했을 당시 도널드 트럼프 대통령은 이 사실을 모르고 있었다고 월스트리트저널이 현지 시간 4일 보도했습니다.보도에 따르면 지난해 9월 이민세관단속국(ICE)이 조지아주 현대차그룹-LG엔솔 배터리 합작공장 건설 현장에서 한국인 근로자 300여 명을 체포하자, 브라이언 켐프 조지아 주지사는 트럼프 대통령과 통화에서 이들의 석방을 요청했습니다.켐프 지사와의 통화에서 트럼프 대통령은 조지아 공장의 대규모 체포 사실을 몰랐다고 사적으로 말했다고 신문은 전했습니다.트럼프 대통령이 사태 초기 기자들의 질문에 "난 그 사건에 대해 기자회견 직전에야 들었다"며 "아는 것이 없다"고 한 뒤 "그들은 불법 체류자였고 ICE는 자기 할 일을 한 것"이라고 발언했던 정황과 일치합니다.트럼프 대통령은 지난달 8일 보도된 뉴욕타임스 인터뷰에서도 조지아 사태에 대해 "마음에 들지 않는다"(not happy)고 언급한 바 있습니다.이 같은 에피소드는 월스트리트저널이 트럼프 행정부의 강경한 이민 단속을 주도하고 있는 스티븐 밀러 백악관 부비서실장의 막후 권력 행사를 집중 조명하는 과정에서 언급됐습니다.'정권 실세'로 불리는 밀러 부실장은 트럼프 집권 2기의 강경 이민 정책을 설계하면서 '하루 3천 명'이라는 추방 목표를 제시한 것으로 잘 알려졌습니다.버락 오바마 전 대통령 시절인 2014년의 기록 40만 명을 넘는 한해 '100만 명 추방'을 목표로 제시한 건데, 실제 실적은 47만 5천 명(ICE 내부 자료)에서 67만 5천 명(국토안보부 발표) 정도라고 신문은 지적했습니다.조지아 사태 당시 트럼프 대통령은 참모들에게 공장과 농장에서 대규모 체포 작전을 벌이는 것을 더 이상 원치 않는다고 말했지만, 이후에도 밀러 부실장은 계속해서 대규모 단속을 주장했다고 신문은 전했습니다.논란이 된 '적성국 국민법'을 적용해 이민자들을 엘살바도르의 교도소로 추방하는 방안, 이민자들이 하루 일감을 찾아 몰리는 '홈디포 급습 작전'도 그의 머리에서 나왔습니다.'소말리아계 사기범 추방'을 명목으로 미네소타주에 대규모 ICE 요원들을 투입하고 시위대를 향한 강경 진압을 주도한 것도 밀러 부실장인 것으로 전해졌습니다.그는 지난달 이민 단속 요원들의 총격으로 두 번째 희생자인 알렉스 프레티가 사망했을 당시 현장 요원들의 보고를 접하자마자 프레티를 '요원 암살시도범', '테러리스트' 등으로 규정하는 SNS 글을 올려 정권의 정치적 위기를 자초했습니다.밀러 부실장의 강경 일변도 반이민 정책은 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령의 지지율을 떨어트리는 '역풍'을 불러왔습니다.트럼프 대통령조차 주변에 '일부 사안에서 밀러가 너무 나갔다'는 취지의 불평을 했다고 월스트리트저널은 전했습니다.심상치 않은 여론에 트럼프 대통령은 "좀 더 유연한 접근(softer touch)이 필요할 수 있다"며 한발 물러섰지만, 밀러 부실장은 여전히 트럼프 대통령의 두터운 신임을 받고 있습니다.밀러 부실장은 현재 미 비밀경호국의 보호를 받습니다.워싱턴 DC에 인접한 버지니아주 알링턴에 살던 그는 자택 밖에서 반대자들의 시위가 이어지자 가족의 거처를 군 기지로 옮겼습니다.그는 자신이 겸직하는 국토안보보좌관의 업무 범위를 넘어 남미 '마약운반선'에 대한 격침 아이디어를 내는가 하면, 그린란드 영유권 확보를 앞장서 주장하기도 했습니다.지난달 "그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 싸울 나라는 없다"고 한 밀러 부실장의 CNN 인터뷰는 트럼프 대통령의 사전 승인 없이 나온 것으로 알려졌습니다.또 다른 TV 채널에서 밀러 부실장이 베네수엘라 문제에 대해 발언하자, 트럼프 대통령은 "그는 외교 정책을 담당하지 않는다"며 불만을 표시하기도 했다고 한 고위 당국자는 월스트리트저널에 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)