'부천 강도살인범' 김성호 장물 매입한 금은방 업주 3명 입건

▲ 부천 강도살인 피의자 김성호

부천 금은방 강도살인 피의자 김성호(42) 씨가 훔친 귀금속을 매입한 금은방 업주 3명이 입건됐습니다.경기 부천 원미경찰서는 업무상과실장물취득 혐의로 금은방 주인 60대 A 씨 등 3명을 불구속 입건해 조사하고 있다고 오늘(5일) 밝혔습니다.A 씨 등은 지난달 15일 확인 절차를 제대로 거치지 않고 김 씨가 훔친 귀금속들(시가 1천900만 원 상당)을 매입한 혐의를 받고 있습니다.경찰 관계자는 "수사 결과 업주들의 혐의가 인정된다고 판단했다"며 "조만간 이들을 검찰에 송치할 예정"이라고 말했습니다.김 씨는 강도살인과 강도예비 혐의로 재판에 넘겨진 상태입니다.그는 지난달 15일 낮 12시 7분 부천시 원미구의 한 금은방에서 50대 여성 업주를 흉기로 찔러 살해한 뒤 귀금속 40여 점(시가 2천만 원 상당)과 현금 200만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있습니다.김 씨는 범행 전날 서울과 인천의 금은방 2곳을 찾아가 범행 대상지를 물색한 혐의도 받습니다.김 씨는 이번 범행으로 신상공개가 결정됐으며, 경찰 조사에서 "빚이 많아 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)