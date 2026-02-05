'부천 강도살인범' 김성호 장물 매입한 금은방 업주 3명 입건

▲ 부천 강도살인 피의자 김성호
부천 금은방 강도살인 피의자 김성호(42) 씨가 훔친 귀금속을 매입한 금은방 업주 3명이 입건됐습니다.
경기 부천 원미경찰서는 업무상과실장물취득 혐의로 금은방 주인 60대 A 씨 등 3명을 불구속 입건해 조사하고 있다고 오늘(5일) 밝혔습니다.
A 씨 등은 지난달 15일 확인 절차를 제대로 거치지 않고 김 씨가 훔친 귀금속들(시가 1천900만 원 상당)을 매입한 혐의를 받고 있습니다.
경찰 관계자는 "수사 결과 업주들의 혐의가 인정된다고 판단했다"며 "조만간 이들을 검찰에 송치할 예정"이라고 말했습니다.
김 씨는 강도살인과 강도예비 혐의로 재판에 넘겨진 상태입니다.
그는 지난달 15일 낮 12시 7분 부천시 원미구의 한 금은방에서 50대 여성 업주를 흉기로 찔러 살해한 뒤 귀금속 40여 점(시가 2천만 원 상당)과 현금 200만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있습니다.
김 씨는 범행 전날 서울과 인천의 금은방 2곳을 찾아가 범행 대상지를 물색한 혐의도 받습니다.
김 씨는 이번 범행으로 신상공개가 결정됐으며, 경찰 조사에서 "빚이 많아 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.
(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
댓글