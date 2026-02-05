뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'부천 강도살인범' 김성호 장물 매입한 금은방 업주 3명 입건

유영규 기자
작성 2026.02.05 09:30 조회수
'부천 강도살인범' 김성호 장물 매입한 금은방 업주 3명 입건
▲ 부천 강도살인 피의자 김성호

부천 금은방 강도살인 피의자 김성호(42) 씨가 훔친 귀금속을 매입한 금은방 업주 3명이 입건됐습니다.

경기 부천 원미경찰서는 업무상과실장물취득 혐의로 금은방 주인 60대 A 씨 등 3명을 불구속 입건해 조사하고 있다고 오늘(5일) 밝혔습니다.

A 씨 등은 지난달 15일 확인 절차를 제대로 거치지 않고 김 씨가 훔친 귀금속들(시가 1천900만 원 상당)을 매입한 혐의를 받고 있습니다.

경찰 관계자는 "수사 결과 업주들의 혐의가 인정된다고 판단했다"며 "조만간 이들을 검찰에 송치할 예정"이라고 말했습니다.

김 씨는 강도살인과 강도예비 혐의로 재판에 넘겨진 상태입니다.

그는 지난달 15일 낮 12시 7분 부천시 원미구의 한 금은방에서 50대 여성 업주를 흉기로 찔러 살해한 뒤 귀금속 40여 점(시가 2천만 원 상당)과 현금 200만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있습니다.

김 씨는 범행 전날 서울과 인천의 금은방 2곳을 찾아가 범행 대상지를 물색한 혐의도 받습니다.

김 씨는 이번 범행으로 신상공개가 결정됐으며, 경찰 조사에서 "빚이 많아 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지