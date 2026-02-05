이 대통령, 검찰 '위례사건' 항소 포기에 "나 엮겠다고 녹취록 변조까지"

이미지 확대하기

▲ 이재명 대통령 엑스

이재명 대통령이 비슷한 시간, 검찰이 '위례신도시 개발 비리 의혹 사건'에 대한 1심 무죄 판결에 대해 항소하지 않은 것과 관련해 자신의 SNS에 글을 남겼습니다.이 대통령은 오늘(5일) 새벽, SNS에 "법리상 되지도 않는 사건으로 나를 엮어보겠다고 대장동 녹취록을 '위례신도시 얘기'에서 '위 어르신 얘기'로 변조까지 해서 증거로 내더니…"라고 적었습니다.앞서 이 사건의 1심 재판 과정에서는 남욱 변호사가 정영학 회계사에게 했다는 말이 담긴 녹취록이 쟁점이 되기도 했습니다.녹취록에는 남 변호사가 "유 씨(유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장)가 '어떤 방법이 됐든 밖에서 봤을 때 문제만 없으면 상관이 없다. ○○○ 너(남욱 변호사) 결정한 대로 다 해줄 테니까'(라고 하더라)"는 언급을 한 것으로 기록되어 있습니다.여기서 불명확하게 녹음된 '○○○' 부분이 '위례신도시'냐, '위 어르신들이'냐를 놓고 공방이 오갔습니다.검찰은 이 부분이 '위 어르신들이 너 결정한 대로 다 해줄 테니까'라는 말이라고 주장했습니다.'어르신'이 당시 성남시장이었던 이 대통령과 정책비서관이었던 정진상 전 민주당 정무조정실장을 지칭한 거란 겁니다.그러나 남 변호사는 재판에서 '위례신도시도 너 결정한 대로 다 해줄 테니까'라는 말이라고 설명했습니다.이를 두고 당시 민주당 등에선 검찰이 위례, 대장동 사건의 핵심 증거로 꼽힌 '정영학 녹취록'을 조작한 것 아니냐는 의혹을 제기했습니다.서울중앙지검은 어제(4일) 저녁, 위례 신도시 개발 비리 의혹 사건에 대해 "법리검토 결과 및 항소 인용 가능성 등을 고려해 항소를 제기하지 않기로 했다"라고 발표했습니다.지난달 28일 서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 남욱 변호사, 정영학 회계사 등 피고인 전원에게 무죄를 선고하면서 "(2013년) 개발사업 선정 후 정보를 이용한 재산상 이익을 취득했다고 보기는 어렵다"라고 판시한 바 있습니다.(사진=이재명 대통령 엑스 캡처, 연합뉴스)