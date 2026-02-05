포근한 대신 미세먼지 짙어…오후에 국외서 추가 유입

▲ 서울 가득 미세먼지

오늘(5일) 초봄처럼 포근한 대신 대기질이 나쁘겠습니다.오늘 우리나라 남쪽 고기압과 중국 북부지방에서 확장하는 고기압 사이로 서풍이 불어 들면서 기온이 평년기온을 제법 웃돌겠습니다.오전 8시 현재 주요 도시 기온은 서울 2.3도, 인천 3.7도, 대전 0.4도, 광주 2.8도, 대구 -1.2도, 울산 2.6도, 부산 5.4도입니다.낮 최고기온은 5∼15도까지 오르겠습니다.포근한 날씨는 오늘 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 남하해 들어오면서 끝나겠습니다.우리나라 북쪽 대기 상층을 통과한 기압골 뒤쪽에서 찬 공기가 내려오고 중국 북부지방에서 남쪽으로 세력을 넓히는 대륙고기압 가장자리를 타고 북서풍이 불면서 6일은 다시 매우 춥겠습니다.6일 아침 최저기온은 -12∼2도, 낮 최고기온은 -5∼9도일 것으로 예상됩니다.강추위는 다음 주 월요일인 9일까지 이어질 전망입니다.5일 대기 정체로 이전에 국내에 유입됐거나 국내에서 발생한 미세먼지가 빠져나가지 못한 가운데 늦은 오후부터 국외 미세먼지가 중서부 지역부터 들어와 남동진하면서 전국적으로 농도가 짙겠습니다.오늘 수도권과 강원·충청·전북·영남 등 광주·전남·제주를 제외한 전국 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준으로 높겠으며 특히 밤 한때 수도권·강원영서·충청은 '매우 나쁨' 수준까지 농도가 치솟겠습니다.오전 8시 초미세먼지(PM2.5) 농도를 보면 이미 광주, 전남, 제주를 빼고 전부 나쁨 수준입니다.강원동해안·산지와 영남권 일부 등 건조특보가 내려진 지역을 중심으로 대기가 건조한 상황이 계속되겠습니다.오늘 해안과 강원산지, 경북북동산지를 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불겠으니 산불 등 큰불이 나지 않도록 조심해야 합니다.서울과 경기북부·남동부는 오전부터 낮까지, 강원내륙·산지는 아침부터 늦은 오후까지 비나 눈이 올 수 있으나 강수량이 극히 적어 건조함을 해소하지는 못하겠습니다.서해중부해상과 서해남부북쪽먼바다·동해중부먼바다에 5일 밤, 나머지 바다에 6일부터 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.0∼3.5ｍ 높이로 높게 치겠습니다.(사진=연합뉴스)