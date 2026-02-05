뉴스
가세연, 박근혜 대구 사저 가압류…매입 당시 빌린 10억 못 갚아

유영규 기자
작성 2026.02.05
▲ 박근혜 전 대통령 사저

박근혜 전 대통령의 대구 달성군 사저가 유튜브 채널 '가로세로연구소'(가세연)에 가압류된 것으로 나타났습니다.

오늘(5일) 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사54-2단독 한성민 판사는 지난달 30일 가세연과 김세의 대표가 박 전 대통령을 상대로 낸 부동산 가압류 신청을 받아들여 인용 결정을 내렸습니다.

가압류는 채무자가 재산을 은폐하거나 매각하지 못하도록 임시로 압류하는 법원 처분입니다.

강제집행에 대비해 재산을 보전하기 위해 채권자가 신청할 수 있습니다.

가압류된 사저는 지난 2022년 측근 유영하 국민의힘 의원이 박 전 대통령 명의로 매입한 단독주택입니다.

대지면적 1천676㎡, 연면적 712㎡이고 엘리베이터가 있는 주거용 건물과 3개 동의 부속 건축물이 딸린 것으로 알려졌습니다.

매입 당시 유 의원은 가세연과 김 씨의 자금을 차용했는데, 이중 가세연 몫 1억 원, 김 씨 몫 9억 원을 변제하지 못한 것으로 파악됐습니다.

김 씨와 가세연이 청구한 대여금 채권은 10억 원입니다.

박 전 대통령은 2021년 말 특별사면 이후 해당 사저로 이사했습니다.

당시 유 의원은 박 전 대통령 사저 매입 비용과 관련해 "가세연이 도움을 준 게 맞다"며 박 전 대통령의 출판 인지세 등으로 변제할 계획이라고 밝힌 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

