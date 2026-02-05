미국-이란 회담, 곡절 끝에 개최 합의…"6일 오만서 핵협상"

▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관

미국과 이란 간 고위급 회담이 좌초 위기를 겪은 끝에 결국 성사됐습니다.도널드 트럼프 미국 대통령의 군사적 압박 속에서 중동 긴장이 고조되는 가운데, 이번 회담이 긴장 완화의 첫걸음이 될지 관심이 쏠립니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 4일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "미국과의 핵 회담이 6일 오전 10시 오만 무스카트에서 열린다"며 "모든 준비를 해준 오만에 감사한다"고 밝혔습니다.이란 국영 IRNA통신도 이 내용을 헤드라인으로 보도했습니다.미국 트럼프 행정부도 오만에서의 회담 개최를 확인했으며, AP통신은 백악관 관계자를 인용해 여러 아랍·무슬림 국가 지도자들이 트럼프 행정부에 회담 성사를 설득했다고 전했습니다.이 관계자는 백악관이 회담 성공 가능성을 회의적으로 보고 있지만, 중동 동맹국 존중 차원에서 이란의 장소 변경 요청을 수용했다고 밝혔습니다.이는 미국 매체 악시오스가 "미국이 이란의 회담 장소·형식 변경 요청을 거부했다"고 보도한 직후 나온 발표입니다.양국은 당초 튀르키예 이스탄불에서 중동 국가들이 참관하는 다자 회담을 계획했으나, 이란이 오만 무스카트에서 양자 회담으로 전환하자고 제안했습니다.미국이 처음엔 이를 거부했으나 중동 국가들의 중재로 최종 합의한 것으로 확인됐습니다.앞서 마코 루비오 미국 국무장관은 핵심광물 회의 기자회견에서 "트럼프 대통령이 이란 정권과 직접 대화할 기회가 있다면 열려 있다"고 밝혔습니다.루비오 장관은 이란의 장소 변경 요청에 대해 "논의 중"이라며 "가장 중요한 것은 미국이 대화 의지가 있다는 점"이라고 강조했습니다.악시오스도 후속 보도로 "미·이란 6일 핵협상이 정상화됐다"며 중동 지도자들의 긴급 로비가 결정적이었다고 전했습니다.6일 회담은 아라그치 장관이 "핵 회담"이라고 규정한 만큼 이란 핵무기 프로그램이 주요 의제가 될 전망입니다.미국은 이란의 협상 진정성을 확인하는 데 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다.루비오 장관은 "이란과의 합의 가능성은 확신할 수 없지만, 시도해보는 것이 해가 되지 않는다"고 말했습니다.다만 미국은 핵 프로그램 외에 이란의 탄도미사일 개발, 중동 내 테러 지원, 인권 문제 등 포괄적 의제를 요구하고 있습니다.미국의 맹방 이스라엘도 탄도미사일과 이란의 대리세력 '저항의 축' 지원 문제를 함께 다뤄야 한다는 입장입니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 스티브 윗코프 미국 특사와의 회동에서 이 같은 견해를 전달했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)