지난해 시중 화폐 증가율 9.1%…코로나 이후 4년 만에 최고

지난해 시중 화폐 증가율이 코로나19 사태 이후 가장 높은 것으로 나타났습니다.



오늘(5일) 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난해 말 기준 화폐발행잔액은 210조 6천956억 원으로, 전년 말(193조 1천519억 원)보다 9.1% 증가했습니다.



코로나19 사태로 유동성 공급이 늘면서 화폐발행잔액이 급증했던 2021년(13.6%) 이후 4년 만에 가장 높은 증가율입니다.



화폐발행잔액은 시중에 공급된 화폐의 잔액을 가리킵니다.



한은이 발행한 금액에서 환수한 금액을 뺀 수치로, 통상 경제 성장에 따라 잔액은 매년 늘어납니다.



화폐발행잔액의 전년 대비 증가율은 2016년 12.2%, 2017년 10.8%, 2018년 6.9%로 점차 둔화하다가 2019년 8.9%로 반등했습니다.



코로나19 확산세가 최고조에 달한 2020년에는 17.4%로 뛰었고, 2021년에도 13.6%로 두 자릿수를 기록했습니다.



이후 금리 인상과 대면 상거래 정상화에 따라 한은의 화폐 환수율이 상승하며 2022년 4.4%로 낮아졌습니다.



통상 금리가 오르면 현금 보유의 기회비용이 높아지고 예금 수요가 늘어 은행 등을 통해 환수되는 화폐가 늘어납니다.



이어 2023년에는 3.6%로 19년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.



그러다 2024년 말 다시 금리 인하기에 접어들면서 6.7%로 반등한 데 이어 지난해까지 2년째 상승했습니다.



최근 카드·모바일 페이 등 비현금 지급수단 사용으로 현금 수요가 줄고 있지만, 작년 금리 인하에 더해 소비쿠폰 등 현금성 지원금 지급이 이뤄지면서 화폐발행잔액 증가율이 상승한 것으로 보입니다.



한은 관계자는 "2022∼2023년 고금리 영향으로 시중 화폐가 많이 환수됐던 기저효과에 더해 금리가 다시 낮아지면서 현금 보유의 기회비용이 줄어든 결과 최근 화폐발행잔액 증가율이 확대됐다"고 설명했습니다.



이어 "소비쿠폰 등 현금성 지원금에 따른 소비 증가로 화폐 수요가 늘어난 영향도 있다"고 덧붙였습니다.



화폐발행잔액은 2016년 말 97조 3천822억 원에서 2017년 말 107조 9천76억 원으로 100조 원을 넘어선 뒤 매년 꾸준히 늘어 지난해 200조 원을 넘었습니다.



지난해 말 화폐발행잔액 중 5만 원권은 189조 5천419억 원으로 전체의 90%를 차지했습니다.



5만 원권 잔액 및 비중은 2009년 첫 발행 이후 꾸준히 늘고 있습니다.



1만 원권 잔액은 2024년 말 15조 7천621억 원에서 지난해 말 15조 6천257억 원으로 줄었습니다.



전체 잔액에서 차지하는 비중도 8.2%에서 7.4%로 축소됐습니다.



5천 원권 잔액은 같은 기간 1조 4천547억 원에서 1조 4천916억 원으로 소폭 늘었습니다.