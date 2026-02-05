[날씨] 온화하지만 탁한 대기 질…퇴근길부터 기온 뚝'

오늘(5일) 날은 온화한데요.



호흡기 관리에 신경 써주셔야겠습니다.



대기 정체로 인해 현재 전남과 제주를 제외한 전국의 대기질 탁한데요.



늦은 오후부터 중서부 지역으로 국외 미세먼지가 추가적으로 유입되면서 오늘 이들 지역 일평균 초미세먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



특히 중서부 지역은 밤 한때 일시적으로 매우 나쁨 수준까지 먼지 농도가 치솟겠습니다.



오늘 현재 서울의 기온 2.6도, 한낮에는 8도까지 오르며 포근하겠습니다.



다만 퇴근길 무렵 또다시 북쪽에서 한기가 남하하면서 내일 오늘보다 기온이 10도가량 크게 떨어지겠고 주말에도 한파는 이어지겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.



오전부터 낮 사이 수도권과 강원 내륙, 산지에는 약하게 비나 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.



한편 동쪽 지역은 계속해서 불조심해 주셔야겠습니다.



현재 기온 보시면 전주 3.2도, 대구 영하 0.8도 가리키고 있고요.



낮 기온 전주 12도, 대구는 14도까지 오르겠습니다.



주 후반에는 제주와 충 청 이남, 서해안을 중심으로 눈 비가 내릴 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)