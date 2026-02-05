"미국 석유 사라" vs "타이완에 무기 팔지 마라"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 4월 중국 방문을 앞두고 시진핑 중국 주석과 새해 첫 통화를 했습니다. 트럼프 대통령은 시 주석에게 미국산 석유를 사달라고 요청했고, 시 주석은 미국이 타이완에게 무기를 파는 문제는 신중하게 다뤄야 한다고 말했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원의 보도입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 시진핑 중국 국가주석과 길고 상세한 통화를 했다며 훌륭한 전화통화였다고 적었습니다.



두 정상이 통화한 것은 지난해 11월 24일 이후 2달여 만이며 새해 들어 처음입니다.



트럼프는 이어 자신이 고대하는 중국 방문을 위한 4월 출장을 비롯해 수많은 중요한 주제들을 논의했다며 모두 매우 긍정적이었다고 전했습니다.



특히 중국이 미국산 석유와 가스와 추가 농산물을 구매하는 것을 논의했다고도 적었습니다.



중국 관영 신화통신도 두 정상의 통화 사실을 전했습니다.



시 주석은 타이완 문제와 관련해 중국은 타이완이 분열되는 것을 절대 용납하지 않을 거라면서 미국은 타이완에 무기를 판매하는 문제를 반드시 신중히 처리해야 한다고 강조했다고 보도했습니다.



이와 함께 트럼프는 시 주석과 군사 문제에 대해서도 논의했다고 밝혔지만 구체적인 언급은 하지 않았습니다.



마코 루비오 미 국무장관은 미국과 러시아의 핵무기 숫자를 제한하는 신전략무기감축조약과 관련해 중국을 배제한 상태에서는 제대로 된 핵무기 군비통제가 이뤄지지 않는다고 말했습니다.



[마코 루비오/미 국무장관 : 중국의 방대하고 빠르게 증가하는 핵무기 비축량 때문에 중국을 배제하고는 어떤 일도 진행하는 것은 불가능합니다.]



JD 밴스 미 부통령은 핵심광물의 공급망을 다변화하는 무역블록 결성을 공식화하고 한국을 비롯한 동맹국에 참여를 공식 요청했습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 안여진)