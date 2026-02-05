1. "'똘똘한 한 채' 안 하는 게 이익"…연일 강경 발언



이재명 대통령이 오늘(5일) 새벽 "'똘똘한 한채'로 갈아타는 것도 주거용이 아니라면 안 하는 게 이익일 거"라는 글을 SNS에 올렸습니다. 양도세 중과 유예 종료에 대비하지 않은 것은 다주택자 책임이라고 지적한 뒤 추가로 나온 메시지입니다.



2. "미국 석유 사라"…"타이완에 무기팔지 마라"



트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 새해 첫 통화를 했습니다. 트럼프 대통령은 미국산 석유를 사 줄 것을 요청했고, 시 주석은 타이완에 무기를 판매하는 문제는 신중하게 다뤄야 한다고 말했습니다.



3. "후원금으로 달라"…직접 제안 후 독촉까지



2022년 지방 선거 이후 강선우 의원이 1억 원을 김경 전 시의원에게 돌려준 뒤 쪼개기 후원금 형태로 다시 보내라고 독촉한 정황이 포착됐습니다. SBS 보도 이후 강 의원은 입장문을 내고 "후원금을 요구한 사실이 없다"고 주장했습니다.



4. 미 관세 압박에 여야, '특별법 처리 특위' 합의



미국의 관세 인상 압박 속에 여야가 대미투자특별법을 다룰 국회 특위를 구성하기로 합의했습니다. 늦어도 다음 달 초까지는 특별법이 처리될 것으로 예상됩니다.