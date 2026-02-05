트럼프 "미국서 석유 사면 어떠냐"…시진핑 "대만에 무기 팔지 말길"

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 4일(현지시간) 전화 통화를 하고 양국 관계와 대만 문제, 글로벌 현안 등을 논의했습니다.



올해 첫 통화이자 지난해 11월 24일 이후 약 두 달여 만에 성사된 이번 정상 간 통화에서 두 정상은 미중 관계의 안정적 발전 필요성을 강조했습니다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "방금 시 주석과 훌륭한 전화 통화를 마쳤다"며 "길고 상세한 대화였다"고 밝혔습니다.



그는 "무역, 군사, 4월로 예정된 중국 방문, 대만, 러시아-우크라이나 전쟁, 이란의 현 상황, 중국의 미국 석유·가스 구매, 추가 농산물 구매 검토, 항공기 엔진 공급 등 다양한 주제가 논의됐다"며 "모두 매우 긍정적이었다"고 말했습니다.



중국 관영 신화통신도 통화 내용을 전하며 시 주석이 "대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 사안"이라고 강조했다고 보도했습니다.



시 주석은 "대만은 중국의 영토이며, 중국은 국가 주권과 영토 완전성을 반드시 수호할 것"이라며 "대만이 분열되는 것을 절대 용납하지 않을 것이며 미국은 대만에 무기를 판매하는 문제를 신중히 다뤄야 한다"고 밝혔습니다.



이에 대해 트럼프 대통령은 "중국 측의 대만 문제 관련 우려를 중시하고 있다"며 "양국이 소통을 유지하고 내 임기 동안 미중 관계를 보다 건전하고 안정적으로 유지하길 희망한다"고 답했습니다.



트럼프 대통령은 또한 "중국이 현 시즌 미국산 대두 구매량을 2천만t으로 늘리고, 다음 시즌에는 2천500만t을 구매하기로 약속했다"고 밝혔습니다.



그는 중국의 미국 석유·가스 구매 논의와 관련해 "중국이 러시아·이란·베네수엘라 등에서 수입하던 일부 물량을 미국산으로 대체하는 방안을 논의했다"고 언급했습니다.



이 발언은 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령이 축출된 이후, 미국이 베네수엘라 석유 수출을 통제하고 있는 상황과 맞물리며 주목받고 있습니다.



두 정상은 이번 통화에서 미중 관계를 '세계에서 가장 중요한 양자 관계'로 평가하며 관계 관리의 중요성을 강조했습니다.



트럼프 대통령은 "중국과의 관계, 그리고 시 주석과 나의 개인적 관계는 매우 우호적이며, 이를 유지하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있다"며 "남은 임기 3년 동안 중국과 많은 긍정적 결과를 이룰 수 있다고 믿는다"고 말했습니다.



시 주석은 "나는 중미 관계를 매우 중시한다"며 "당신과 함께 중미 관계라는 큰 배를 이끌고 풍랑을 헤쳐 나가며 안정적으로 전진하길 바란다"고 화답했습니다.



그는 "양측이 평등·존중·호혜의 태도로 마주 서면 각자의 우려를 해결할 방법을 찾을 수 있다"며 "대화와 소통을 강화하고 실질적 협력을 확대해 2026년을 상호존중·평화공존·협력상생의 해로 만들자"고 제안했습니다.