미국 표적 된 콜롬비아 최대 카르텔 "정부와의 협상 중단"

▲ 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령

콜롬비아 최대 카르텔이 콜롬비아와 미국 간 '범죄 단체 우두머리 소탕 공조' 논의에 반발해 구스타보 페트로 정부와의 평화 협상을 중단하기로 선언했다고 현지 방송 TV카라콜과 일간 엘에스펙타도르가 4일(현지시간) 보도했습니다.콜롬비아 클란 델 골포(걸프 클랜) 정부 협상 대표단은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "우리는 그간 정부와 진행해 오던 협상 테이블에서 잠정적으로 물러날 것"이라며 자신들을 적대시할 경우 "협상 테이블의 선의와 약속에 대한 배신이 될 것"이라고 경고했습니다.이는 전날 미국과 콜롬비아 정상회담에서 도출된 양국 간 협의 결과와 연관된 것으로 전해졌습니다.미국과 콜롬비아는 대규모 코카인 밀매 조직인 콜롬비아 내 주요 3개 카르텔의 우두머리를 체포하기 위해 공조 체계를 강화하기로 합의했다고 현지 언론들은 보도했습니다.미국과의 공동 작전 표적으로는 반군 '콜롬비아 무장혁명군'(FARC) 잔당을 이끄는 이반 모르디스코(본명 네스토르 그레고리오 베라), '민족해방군'(ELN)의 파블리토, 그리고 걸프 클랜의 치키토 말로(본명 호바니스 데 헤수스 아빌라 비야디에고)가 거론됩니다.클란 델 골포는 2000년대 초반 결성된 단체로, 세계 최대 코카인 생산국인 콜롬비아를 거점으로 전 세계에 마약을 공급하는 조직으로 알려져 있습니다.이 단체의 구성원은 약 1만 명에 달하며, 이는 2024년에 비해 30%가량 증가한 수치라고 일간 엘티엠포는 전했습니다.페드로 산체스 콜롬비아 국방부 장관은 카라콜 뉴스와의 인터뷰에서 "국경을 맞댄 베네수엘라에도 작전 참여를 요청할 것"이라고 밝혔습니다.콜롬비아의 마약 밀매 조직은 베네수엘라 국경 지대를 주요 활동 무대로 삼고 있으며, 베네수엘라는 니콜라스 마두로 대통령 축출 이후에도 트럼프 행정부와 소통 채널을 유지하고 있습니다.좌파 게릴라 출신인 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 2022년 8월 취임 후 "내전의 역사를 끝내겠다"는 기치 아래 반군 및 무장 카르텔과 평화 협상을 추진해 왔지만 뚜렷한 성과를 내지 못했습니다.이는 오는 5월 31일 대선을 앞두고 집권당의 지지율 하락 요인으로 작용하고 있다고 현지 언론들은 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)