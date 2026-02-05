트럼프 "시진핑과 대만·우크라 전쟁·이란 등 매우 긍정적 논의"

도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 통화 사실을 확인하며 다양한 글로벌 현안에 대해 긍정적인 논의를 했다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "방금 시 주석과 훌륭한 전화 통화를 마쳤다"며 "길고 상세한 통화였다"고 전했습니다.



이어 "무역, 군사, 내가 무척 고대하는 4월의 중국 방문, 대만, 러시아-우크라이나 전쟁, 이란의 현 상황, 중국의 미국산 석유 및 가스 구매, 중국의 추가 농산물 구매 검토, 항공기 엔진 공급 등 수많은 중요한 주제들이 논의됐다"며 "모두 매우 긍정적이었다"고 밝혔습니다.



그는 중국의 미국산 대두 구매와 관련해, 중국이 현 시즌 구매량을 2천만t으로 늘리고 다음 시즌에는 2천500만t을 구매하기로 약속했다고 전했습니다.



양국 정상 간 통화 내용에 중국의 미국산 석유 및 가스 구매가 포함된 점은 현 글로벌 정세와 맞물려 주목됩니다.



트럼프 대통령의 설명대로라면, 중국은 석유와 가스를 그동안 러시아·이란·베네수엘라 등에서 주로 수입해 왔으나 이 중 일부를 미국산으로 대체하는 방안을 논의한 것으로 해석됩니다.



특히 미국이 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 이후 중국의 주요 에너지 공급처였던 베네수엘라의 석유 수출이 통제되고 있는 상황과 맞물리며 관심을 모으고 있습니다.



트럼프 대통령은 "중국과의 관계, 그리고 시 주석과 나의 개인적 관계는 매우 우호적이며, 우리는 모두 이를 유지하는 것이 얼마나 중요한지 인식하고 있다"고 말했습니다.



또한 "나는 남은 내 임기 3년 동안 시 주석 및 중국과 많은 긍정적 결과를 달성할 수 있다고 믿는다"고 강조했습니다.



이번 통화는 지난해 11월 24일 전화 통화 이후 두 달여 만으로, 당시 통화는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 한 달 만에 이뤄졌습니다.



이번 통화에서 트럼프 대통령이 올해 들어 강화하고 있는 우회적 대중국 견제를 두고 어떤 논의가 있었는지에도 관심이 쏠립니다.



중국의 에너지 도입처 중 하나인 베네수엘라에서 생산된 석유 거래를 미국이 통제하고, 중남미의 다음 타깃으로 중국의 우방 쿠바에 대한 압박을 강화하는 상황에 대해 시 주석이 우려를 표했을 가능성이 있습니다.



또 중국의 주요 석유 도입선 중 하나인 이란에 대한 미국의 군사개입 가능성에 대해서도 시 주석이 우려를 표했을 것으로 관측됩니다.