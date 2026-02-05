'케데헌' 헌트릭스, 영국 아카데미 무대서 공연

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 걸그룹 헌트릭스 노래를 부른 가수 이재와 오드리 누나, 레이 아미가 오는 22일 열리는 영국 아카데미 시상식에서 공연을 펼칩니다.



후보에 오르지 못했는데 공연 무대에 서게 돼 이례적이라는 평가입니다.



앞서 '케이팝 데몬 헌터스'는 영국 내 극장 개봉 요건을 충족하지 못해 영국 아카데미 후보 지명 자격을 얻지 못했습니다.



하지만 이번 공연은 헌트릭스가 미국 이외의 지역에서 갖는 첫 공식 라이브 무대라는 점에서 의미가 있습니다.



시상식 측은 케데헌에 대해 전 세계 모든 관객을 사로잡으며 엄청난 반향을 일으켰다고 말했습니다.



이번 시상식이 훌륭한 영화와 제작진을 축하하는 자리일 뿐만 아니라, 잊을 수 없는 엔터테인먼트의 밤을 만들고자 한다며 헌트릭스를 초대한 이유를 설명했습니다.



이재, 오드리 누나, 레이 아미는 상상도 못 했던 황금 같은 순간이라며, 전 세계 팬들에게 영화의 긍정적인 메시지를 전하게 돼 자랑스럽다고 말했습니다.



(화면출처 : BAFTA)