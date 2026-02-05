뉴스
후진하다 노점상 덮친 SUV…70대 자매 날벼락

SBS 뉴스
작성 2026.02.05 00:53
<앵커>

충남 서천의 한 시장에서 70대가 몰던 SUV가 후진을 하다 노점상을 덮치고 건물로 돌진했습니다. 이 사고로 채소를 팔던 70대 여성이 숨졌고, 함께 있던 자매도 다쳤습니다.

TJB 김철진 기자입니다.

<기자>

SUV 1대가 도로에서 후진을 합니다.

속도가 점점 붙더니 중앙선을 넘어 상가 건물로 돌진합니다.

서천군 서천 특화시장 앞에서 70대 중반 남성 A 씨가 몰던 차량이 노점상과 약국을 덮쳤습니다.

[사고 목격자 : (소리가) 막 났죠. 여기저기 부서져 가지고. 나도 막 깜짝 놀랐어요. 사람들 여기 난리였다니까. 겁나게….]

이 사고로 약국 앞에서 야채를 팔던 70대 여성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 결국 숨졌고, 함께 일을 돕던 70대 자매도 다쳤습니다.

한쪽 창이 통째로 날아간 약국에는 사고 당시 3명의 손님과 약사 등이 있었지만, 추가 인명피해는 없었습니다.

[사고 약국 관계자 : 굉장히 큰 소리가 들려서 쳐다보니까 이렇게 차가 밀고 들어왔어요. 후면으로 후진해서 들어온 거죠.]

운전자 A 씨는 인근 안과에 가기 위해 주차를 하던 중 사고를 낸 것으로 확인됐습니다.

약 50여 미터가량을 후진했던 것인데, 약물과 음주 운전 등은 아닌 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 경찰에 브레이크를 밟았다고 주장했지만, 경찰은 페달 오조작 등으로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중입니다.

(영상취재 : 윤상훈, 영상편집 : 남 일, 화면제공 : 서천군)

TJB 김철진
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
