[단독] "후원 형태로 주세요"…직접 제안 후 독촉까지

강선우 의원이 1억 원을 김경 전 시의원에게 돌려준 뒤, 김 전 시의원 측이 이른바 쪼개기 후원 형태로 여러 차례 돈을 보내왔고, 이 역시 돌려줬다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다. 하지만 경찰은 후원금 형태로 돈을 다시 보내달라고 강 의원이 먼저 요청한 뒤, 독촉까지 한 정황을 포착한 것으로 확인됐습니다.



김경 전 서울시의원이 현금 1억 원이 든 쇼핑백을 강선우 의원 측에 건넨 건 지방선거를 앞둔 2022년 1월이었습니다.



강 의원은 8월에 이 돈을 직접 돌려줬는데, 다시 10월 무렵부터 '후원금' 형태로 수천만 원이 입금됐고, "일방적인 금품 전달이었다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.



하지만 김 씨는 최근 경찰에서 "후원금 입금 또한 강 의원 요구였다"고 진술한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



1억 원을 돌려받은 뒤 처음 만난 자리에서 김 씨가 "1억 원을 왜 돌려주셨냐, 전 다시 받을 생각도 없었다"고 말하자, 강 의원이 웃으며 "그러면 후원 형태로 해주시면 된다, 그렇게 달라"라고 말했다는 것입니다.



이에 따라 김 씨는 2천만 원가량을 다른 사람들의 명의로 이른바 쪼개기 후원에 나섰고, 얼마 뒤 10월 초 지역구 활동으로 다시 만났을 때, 강 의원이 "후원금은 마무리되어 가느냐"고 물어보기까지 했다고 김 씨는 진술했습니다.



김 씨는 또 "잘 쪼개서 보내면 티가 안 난다"며 강 의원 측이 사실상 구체적인 방법까지 코치했고, 후원금 1억 원이 채워지자 강 의원 측 연락이 더 이상 없었다고 경찰에 말한 것으로 파악됐습니다.



이에 대해 강 의원 측은 SBS에 "2022년과 2023년 김 전 시의원 측 추천으로 입금됐던 고액 후원금은 모두 반환했다"며 "강 의원이 당시 김 전 시의원에게 위와 같은 후원금을 요구한 사실은 전혀 없다"고 해명했습니다.



