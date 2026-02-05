뉴스
연쇄 회동 했지만 '빈손'…"특별법 말고도 상황 복잡"

전형우 기자
<앵커>

관세 재인상 압박 속에 미국을 찾았던 여한구 통상본부장이 큰 소득 없이 귀국길에 올랐습니다. 한미 외교장관 회담에서도 관세 문제를 놓고 온도차가 느껴졌습니다.

보도에 전형우 기자입니다.

<기자>

지난달 30일 미국으로 급파된 여한구 통상교섭본부장.

귀국길에 기자들과 만나 한국에 대한 관세인상이 정식 공표되는 '관보 게재'를 놓고 미 정부 내 협의가 진행 중이라고 말했습니다.

15%에서 25%로 관세를 올리는 절차가 시작됐지만 아직은 시간이 있다는 것입니다.

[여한구/통상교섭본부장 : 명확하게 우리가 소통하면서, 최대한 그것을 실제로 관세가 인상되는 것은 막는 게 좋다고 생각합니다.]

하지만 상황은 만만치 않습니다.

4박 5일 동안 워싱턴에 머물렀지만 맞상대인 그리어 미 무역대표부 대표는 만나지 못했습니다.

[여한구/통섭교섭본부장 : (미 무역대표부) 부대표 만나서 한 2시간여 심도 있게 논의를 했고, 한국이 약속한 대로 이행할 의지가 있고 (있다고 설명했습니다.)]

또 대미투자특별법안이 국회에서 통과된다고 해도 관세 인상 방침이 철회될지 장담할 수 없다고 설명했습니다.

[여한구/통상교섭본부장 : 여러 가지가 복잡한 상황이기 때문에, 단순히 그렇게 말씀드리기가 (어렵습니다.) 우리가 관리해야 할 이슈가 있기 때문에요.]

마지막날 일정으로 미국 의회에서 의원 등 30여 명과 비공개 간담회를 했는데, 쿠팡 사건이나 한국의 디지털 규제 문제가 또 거론된 것으로 전해졌습니다.

우리 시간으로 어제(4일) 새벽 열린 한미 외교장관 회담에서도 관세 문제에 온도차가 감지됐습니다.

외교부는 조현 장관이 관세합의와 대미투자 이행을 위한 노력을 설명했다고 밝혔지만, 미 국무부는 관세 언급 없이 한국의 투자 확대에 대해 협력하기로 했다고만 밝혔습니다.

한미 양측은 우리 정부가 1호 대미투자 프로젝트로 검토 중인 원자력을 비롯해 핵추진잠수함, 조선업 분야 협력은 함께 언급했습니다.

(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 조무환)
