시진핑, 트럼프와 두 달여 만에 통화…직전엔 푸틴과 화상회담

전형우 기자
작성 2026.02.04 23:35 조회수
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(좌측)과 시진핑 중국 국가주석(우측)

시진핑 중국 국가주석이 4일 밤(베이징 시간 기준) 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화했다고 중국 관영 신화통신이 보도했습니다.

중국중앙TV(CCTV)도 시 주석이 트럼프 대통령과 이날 저녁 전화 통화를 했다고 전했습니다.

트럼프 대통령이 올해 4월 중국을 방문하겠다고 공언한 가운데 이뤄진 이번 통화의 구체적인 내용은 아직 알려지지 않았습니다.

이들 정상 간 통화는 지난해 11월 24일 전화 통화 이후 두 달여 만입니다. 당시 통화는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 계기로 열린 양국 정상회담 한 달 뒤에 이뤄졌습니다.

미국과 중국은 전 세계를 긴장시켰던 무역전쟁의 '휴전' 체제를 지난해 정상회담 이후 유지하고 있습니다.

이번 통화 소식은 시 주석이 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 양국 협력 의지를 다지는 화상회담을 진행한 직후에 나온 것이기도 합니다.

미국과 이란의 군사적 충돌 위기가 고조되는 등 혼란한 국제 정세 속에서 시 주석과 푸틴 대통령은 약 1시간 25분에 걸쳐 양국 관계 발전과 국제 현안 등을 논의했습니다.

유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 러시아와 미국이 전략 핵무기 규모를 제한하는 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 오는 5일 만료되는 상황을 논의했다고 밝혔습니다.

그는 푸틴 대통령이 조약을 1년간 자체 연장하자고 제안했지만, 미국의 공식 답변은 아직 없다고 덧붙였습니다.

이날 화상회담에서 시 주석은 푸틴 대통령에게 올해 상반기에 중국을 공식 방문해 달라고 초청했으며, 푸틴 대통령이 이를 수락했다고 우샤코프 보좌관은 전했습니다.

