'성폭력 의혹' 색동원, 강화군에 조사보고서 비공개 요청

▲ 지난달 21일 색동원 사건 공동대책위원회 기자회견

성폭력 의혹이 불거진 중증장애인시설 색동원 측이 피해자 심층 조사보고서를 부분 공개하기로 한 인천 강화군의 결정에 반대하고 나섰습니다.강화군은 색동원이 최근 강화군에 피해자 심층 조사보고서를 비공개해 달라고 요청했다고 전했습니다.이번 요청은 강화군이 정보공개법상 제3자에 포함되는 색동원의 의견을 청취하는 과정에서 나왔습니다.그 결과, 강화군은 보고서를 부분 공개하기로 결정한 날로부터 30일 동안 정보를 공개할 수 없게 됐습니다.앞서 강화군은 지난달 30일 정보공개심의위원회를 열고 피해자 인권 보호의 중요성 등을 종합적으로 고려해 보고서를 부분 공개하기로 의결했습니다.그동안 강화군은 개인정보 유출과 수사 방해 등이 우려된다는 이유로 수사기관을 제외한 청구자 등에 대해서는 비공개 원칙을 고수해 왔습니다.서울경찰청은 색동원 시설장 A 씨를 성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행 등 혐의로, 시설 종사자 2명을 폭행 혐의로 각각 수사 중입니다.경찰은 지난해 12월에 이어 오늘(4일) 오후 A 씨를 소환해 조사 중입니다.심층 보고서에는 여성 장애인 17명 전원과 퇴소자 2명 등 19명이 입은 피해 진술이 담긴 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)