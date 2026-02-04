[단독] "후원 형태로 주세요"…직접 제안 후 독촉까지

<앵커>



2022년 지방선거 공천 헌금 의혹에 대한 단독 보도로 이어갑니다. 강선우 의원은 1억 원을 김경 전 시의원에게 돌려준 뒤, 김 전 시의원 측이 이른바 쪼개기 후원 형태로 여러 차례 돈을 보내왔고, 이 역시 돌려줬다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다. 하지만 경찰은 강 의원이 후원금 형태로 돈을 다시 보내달라고 먼저 요청했고, 독촉까지 한 정황을 포착한 걸로 확인됐습니다.



먼저, 배성재 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



서울 하얏트 호텔에서 김경 전 서울시의원이 현금 1억 원이 든 쇼핑백을 강선우 의원 측에 건넨 건 지방선거를 앞둔 2022년 1월이었습니다.



강 의원은 경찰 조사에서 석 달 뒤에야 쇼핑백에 든 게 돈이라는 걸 알고 8월에 직접 돌려줬고, 다시 10월 무렵부터 '후원금' 형태로 수천만 원이 입금됐는데, "김 전 시의원의 일방적인 금품 전달이었다"고 진술한 걸로 알려졌습니다.



하지만 김 전 시의원은 최근 경찰 조사에서 "후원금 입금 또한 강 의원 요구였다"고 진술한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



1억 원을 돌려받은 뒤 처음 만난 자리에서 김 씨가 "1억 원을 왜 돌려주셨냐, 전 다시 받을 생각도 없었다"고 말하자, 강 의원이 웃으며 "그러면 후원 형태로 해주시면 된다, 그렇게 달라"라고 말했다는 겁니다.



이에 따라 김 씨는 2천만 원가량을 다른 사람들의 명의로 강 의원 후원 계좌에 입금했습니다.



그리고 나서 얼마 뒤인 10월 초 지역구 활동으로 다시 만났을 때는, 강 의원이 "후원금은 마무리되어 가느냐"고 직접 물어보기까지 했다고 김 씨는 경찰에 진술했습니다.



김 씨는 그날이 봉하마을을 찾은 날이었고, 함께 팔짱까지 낀 채 대화를 나눴다고 당시 상황을 구체적으로 진술한 걸로 확인됐습니다.



김 씨는 그제야 돌려준 1억 원 전부를 후원금 형태로 다시 다 채우라는 뜻으로 이해하고, 다음 주까지 마무리하겠다고 강 의원에게 당시 답했다고 경찰에 진술한 걸로 파악됐습니다.



(영상편집 : 박나영, 디자인 : 장예은, 사진출처 : 강선우 의원 블로그)