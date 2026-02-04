10대 기업 "올해 5만여 명 채용…270조 지방 투자"

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(4일) 주요 10개 대기업 수장들과 간담회를 열었습니다. 이 자리에서 기업들은 올해 5만 명 이상을 신규 채용하고, 이 가운데 66%에 해당하는 3만 4천여 명을 신입으로 뽑겠다고 밝혔습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 오늘, 이재용 삼성전자 회장, 최창원 SK 부회장, 정의선 현대차 회장 등 주요 10개 대기업과 경제단체의 수장들을 청년 일자리와 지방투자의 확대를 주제로 만났습니다.



[이재명 대통령 : 해외 시찰 건 취소하고 오셨다면서요?]



[이재용/삼성전자 회장 : 아, 아닙니다. 당연히 와야죠.]



이 대통령은 그동안 국정 성과에서 기업인의 역할이 컸다고 감사를 표했고, 성장의 과실이 청년세대에도 골고루 퍼지게 해달라고 당부도 했습니다.



[이재명 대통령 : 민과 관이 협력해서 청년들의 역량을 제고하고 청년들의 취업 기회를 넓히는 그 일에도 조금 더 노력해주시기를 부탁드립니다.]



참석자들은 적극적 투자로 호응하겠다고 화답했습니다.



[류진/한국경제인협회장 : 과감한 투자로 지역에 생기를 불어넣고, 소외된 지방 청년들에게 취업 기회를 제공하고자 합니다.]



주요 10개 대기업은 올해 지난해보다 2,500명 늘어난 51,600명을 채용하겠다고 밝혔는데, 그 가운데 약 66%인 34,200명은 신입으로 뽑기로 했습니다.



기업별로 보면, 삼성 12,000명, SK 8,500명, LG 3,000명, 포스코 3,300명, 한화 5,780명 등입니다.



주요 10개 대기업은 또, 지방 경제 활성화를 위해서 5년간 약 270조 원 규모의 지방 투자를 하겠다고 밝혔습니다.



[이규연/청와대 홍보소통수석 : (기업들은) 270조 원 중 올해 66조 원을 투자할 계획입니다. 이는 지난해에 비해 약 16조 원이 증가한 규모입니다.]



경제계는 그러면서 정부에 파격적 지원도 부탁했는데, 이 대통령은 기업의 필요나 의제를 중심으로 정상외교 일정을 수립하겠다며 의견을 적극적으로 내달라고 말했습니다.



