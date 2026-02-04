국토부 앞 근조 화환…서울시 "닭장 아파트" 반발

<앵커>



집을 팔라는 압박과 함께 정부는 지난주 내놓은 공급 대책도 다시 강조하고 있지만, 지자체나 이해 당사자들의 반발은 갈수록 커지고 있습니다. 사전 협의가 부족한 '일방적 통보'였다는 건데, 정부는 적극적으로 설득해 나가겠다고 밝혔습니다.



이어서 고정현 기자입니다.



<기자>



세종시 국토교통부 청사 앞에 근조화환이 수십 미터 줄지어 놓여 있습니다.



과천 지역 시민단체 등이 정부가 지난주 내놓은 주택 공급 대책에 항의하며 보낸 것들입니다.



과천 경마공원 등을 옮기고 아파트 1만 가구를 공급하겠다는 계획에 마사회 노조의 반발 수위는 갈수록 높아지고 있습니다.



[박근문/한국마사회 노조위원장 : 주택공급 정책 철회하라는 게 저희의 일관된 입장이고. 경마 종사자의 생계를 위협할 수 있는 이런 정책을….]



과천시도 "이미 4개 지구에서 대규모 개발사업이 진행 중이어서 교통 등 기반 시설 대책 없이 추가 주거 단지 조성은 불가하다"는 입장입니다.



정부의 용산 국제업무지구 1만 가구 공급 계획에 대해서도 서울시는 연일 비판을 쏟아내고 있습니다.



[오세훈/서울시장(어제) : 속된 표현으로 닭장 아파트가 되는 거죠. 평수는 작아지고 양질의 주거는 아닌 그런 주거가 들어가게 되는 것이고.]



이에 대해 주택 공급지 현장을 찾은 김윤덕 국토교통부 장관은 지자체와 주민 등을 적극적으로 설득하겠다고 강조했습니다.



논의를 통해 사업이 차질을 빚을 수 있다는 우려를 불식시키고 주택공급을 신속하게 하겠다는 겁니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 주민들 소통이 필요하다면 소통을 해야된다고 생각하고 있고요. 주택공급 문제에 대해서 진행할 필요성이 있다라고 판단이 된다면 더 속도감 있게 진행할 생각입니다.]



김 장관은 또 청년과 신혼부부를 위한 임대 주택 비율을 높이면서 중산층을 위한 양질의 중형평수도 함께 공급하는 것이 이번 대책의 지향점이라고 밝혔습니다.



일각에서 나오고 있는 토지거래허가구역 해제나 재건축초과이익환수제 폐지 가능성에 대해서는 논의한 적 없다고 선을 그었습니다.



(영상취재 : 김학모·이재영, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 조수인)