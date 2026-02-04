일론 머스크 팀, 중 태양광 기업 방문…관련 주가 '급등'

▲ 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에 참석한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)

일론 머스크가 이끄는 테슬라와 스페이스X 대표단의 중국 태양광 업체 방문 소식에 오늘(4일) 중국 증시가 들썩였습니다.중국 현지 매체들에 따르면, 머스크 측 대표단은 최근 태양광 설비와 배터리 모듈, 차세대 태양전지 기술인 페로브스카이트 관련 기업 현장을 직접 시찰했습니다.차이롄서는 테슬라 팀과 스페이스X 팀이 각각 태양광 기업들을 찾아 현황을 파악하고 있으며, 특히 스페이스X 팀은 주로 장비업체를 방문했고 중국의 한 이종접합 장비 업체와 계약을 체결했다고 보도했습니다.구체적으로 세계적인 태양광 기업인 '진코솔라'의 관계자가 머스크 대표단의 방문 사실을 공식 확인했으며, 'TCL중환'과 '징성기계전자' 등도 머스크 팀의 조사 대상이 포함됐다는 보도도 이어졌습니다.머스크와의 협업 기대감에 오늘 중국 증시에서 태양광 관련 주가는 가파르게 치솟았습니다.'진코솔라' 주가는 가격제한폭인 20%까지 급등했고, 주요 태양광 산업 지수들도 5~6%대 높은 상승률을 기록했습니다.머스크는 지난주 테슬라 실적발표에서 미국에 100기가와트 규모의 태양전지 생산능력을 구축하겠다는 공격적인 계획을 밝혔습니다.앞서 지난달 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서도 "태양광 기회가 과소평가돼 있다"면서 "미국이 태양광만으로 전력 수요를 모두 충당할 수 있다"고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)