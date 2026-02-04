뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

머스크, 프랑스의 X 압수수색에 "정치적 공격"

곽상은 기자
작성 2026.02.04 18:21 조회수
머스크, 프랑스의 X 압수수색에 "정치적 공격"
▲ 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에 참석한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)

소셜미디어 엑스(X)의 소유주 일론 머스크가 '정치적 공격'을 하고 있다며 프랑스 수사 당국을 공개 비판했습니다.

프랑스 파리 검찰청은 현지 시간 3일 알고리즘 조작과 허위 데이터 추출 혐의로 엑스의 파리 사무실을 전격 압수수색했습니다.

또 책임자들의 진술을 듣기 위해 머스크와 린다 야카리노 전 최고경영자에게 오는 4월 20일 출석하라고 소환장을 발송했습니다.

이에 대해 머스크는 자신의 계정에 "정치적 공격"이라는 짧은 글을 올려 불만을 드러냈습니다.

엑스 측도 별도의 메시지를 통해 "프랑스 검찰이 수사 핵심과는 상관없는 현지 법인을 표적 삼아 미국 경영진에게 노골적인 압박을 가하고 있다"고 주장했습니다.

검찰이 내세운 혐의는 아무런 근거가 없으며, 위법 행위도 전혀 없었다고 덧붙였습니다.

프랑스 검찰의 수사를 받고 있는 텔레그램의 파벨 두로프 최고경영자도 머스크를 두둔하고 나섰습니다.

두로프는 SNS에 글을 올려 "프랑스는 사용자에게 자유를 주는 소셜네트워크를 형사 처벌하는 유일한 나라"라며, "이곳은 더이상 자유 국가가 아니"라고 맹비난했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지