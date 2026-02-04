'결혼설' 하정우, 교제 중인 연인 있다…"7월 결혼? 정해진 바 없어"

배우 하정우가 열애 중인 사실은 인정했지만 '7월 결혼설'은 부인했다.



4일 소속사 워크하우스컴퍼니 측은 "하정우에게 교제 중인 상대가 있는 것은 맞지만 결혼은 정해진 바 없다"라고 공식 입장을 밝혔다.



앞서 이날 한 매체는 하정우가 오는 7월 결혼할 예정이라고 보도했다. 보도에 따르면 예비 신부는 연예계 종사자가 아닌 일반인으로, 하정우의 부친인 배우 김용건은 해당 매체에 "서로 좋아 결혼하는 것이다. 축하해 주셔서 감사하다"고 소감을 전하기도 했다.



하지만 하정우 측은 이번 결혼설 보도를 부인했다. 다만 현재 교제 중인 여자친구가 있는 것은 인정했다.



한편, 1978년생인 하정우는 2002년 데뷔해 영화 '용서받지 못한 자', '추격자', '범죄와의 전쟁:나쁜 놈들 전성시대', '베를린', '암살', '터널', '신과함께' 시리즈 등을 통해 대중의 큰 사랑을 받았다. 연기 활동 외에 연출 및 제작에도 참여해 영화 '롤러코스터', '허삼관', '싱글라이더', 'PMC: 더 벙커', '백두산', '클로젯', '리바운드', '로비', '윗집 사람들' 등을 선보이기도 했다.



하정우는 오는 3월 방송 예정인 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에 출연한다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)