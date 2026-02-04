뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[글로벌D리포트] '엡스타인'에 영국 정가까지 '발칵'…트럼프는 시상식 MC에 소송 예고

곽상은 기자
작성 2026.02.04 21:07 조회수
PIP 닫기
미성년자를 상대로 상습적인 성범죄를 저지른 혐의로 수감 도중 숨진 미국의 억만장자 제프리 엡스타인.

트럼프 대통령은 물론 클린턴 전 대통령 등 정계인사와 노엄 촘스키, 빌 게이츠, 우디 앨런 등 학계와 재계, 예술계를 망라한 미 사회 지도층이 대거 엡스타인과 연루된 사실이 드러나면서 파문은 걷잡을 수 없이 커지고 있습니다.

이번엔 불똥이 대서양 건너 영국으로도 튀었습니다.

미 법무부가 공개한 엡스타인 파일에 2000년대 초반 엡스타인으로부터 7만 5천 달러를 송금받은 것으로 기록된 피터 맨덜슨 전 영국 산업장관이 상원의원직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔습니다.

맨덜슨 전 장관은 엡스타인 파일 공개 후폭풍 속에 지난해 주미 대사에서 경질되고 최근 노동당에서도 탈당한 상태였습니다.

[마이클 포사이스/ 영국 상원의장 : 상원 사무처는 맨덜슨 경으로부터 의원직에서 물러 나겠다는 통보를 받았습니다. 퇴임 효력은 2월 4일부터 발생합니다.]

맨덜슨 전 장관은 산업 장관 재직 시절 영국 정부의 금융위기 대응안이 담긴 이메일을 엡스타인에게 전송해 국가기밀을 유출한 혐의가 추가로 드러나면서 정치적 치명상을 입었습니다.

런던 경찰청은 이를 공직자 위법 행위로 규정하고 공식 수사에 착수했습니다.

영국 총리실도 맨덜슨 전 장관의 작위를 박탈하는 작업에 들어갔습니다.

엡스타인 파일로 영국 정가가 발칵 뒤집힌 가운데, 엡스타인 파일에 수천 번 이름이 등장하는 트럼프 미국 대통령은 이제 그만하자며 자신과 관련된 의혹을 음모론으로 규정했습니다.

3백만 쪽이 넘는 문서 공개에도 구체적인 범죄 연루 증거가 나오지 않자 자신감을 드러낸 것으로 보입니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이제 우리나라는 다른 일에 신경 써야 합니다. 저에 대해서는 나온 게 하나도 없잖아요? 그저 엡스타인 같은 사람들이 저를 겨냥해 벌인 음모라는 게 증명됐을 뿐입니다.]

트럼프 대통령은 최근 그래미 시상식에서 사회자가 자신과 엡스타인의 관계를 조롱 섞인 농담 소재로 삼자, 거액의 소송을 예고하는 등 강경 대응에 나섰습니다.

(취재 : 곽상은, 영상편집 : 김병직, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지