안산시 '스마트도시 계획' 국토부 승인…신도시 연계 추진

경기 안산시는 국토교통부로부터 '스마트도시 계획'을 최종 승인받아 본격적인 조성에 나선다고 지난 3일 밝혔습니다.
승인된 스마트도시계획의 주요 목표는 ▲ 시민 중심 체감형 스마트서비스 확대 ▲ 디지털 기반 행정 고도화 ▲ 탄소중립 그린 스마트도시 ▲ 산업 혁신 첨단 스마트도시 조성 등입니다.
안산시는 이번 계획을 신길2, 장상, 의왕·군포·안산 등 3기 신도시 조성 사업과 경기경제자유구역, 초지역세권 개발 등 주요 사업과 연계해 적용할 방침입니다.
앞서 안산시는 지난 2024년 5월 용역 착수 이후 전문가 자문, 시민 설문조사, 시민 리빙랩 등 다양한 의견 수렴 과정을 거쳐 지난해 12월 국토부에 승인을 요청했습니다.
시는 지난 2일 최종 보고회를 열고 승인 결과와 함께 중·장기 추진 방향을 점검했습니다.
이민근 안산시장은 "주요 개발 사업 과정에서 시민들이 체감할 수 있는 스마트도시를 구현해 나갈 것"이라며 "다양한 분야가 조화롭게 어우러진 살기 좋은 안산을 조성하는 데 주력하겠다"고 말했습니다.
