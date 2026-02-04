안산시 '스마트도시 계획' 국토부 승인…신도시 연계 추진

▲ 안산시청사

경기 안산시는 국토교통부로부터 '스마트도시 계획'을 최종 승인받아 본격적인 조성에 나선다고 지난 3일 밝혔습니다.승인된 스마트도시계획의 주요 목표는 ▲ 시민 중심 체감형 스마트서비스 확대 ▲ 디지털 기반 행정 고도화 ▲ 탄소중립 그린 스마트도시 ▲ 산업 혁신 첨단 스마트도시 조성 등입니다.안산시는 이번 계획을 신길2, 장상, 의왕·군포·안산 등 3기 신도시 조성 사업과 경기경제자유구역, 초지역세권 개발 등 주요 사업과 연계해 적용할 방침입니다.앞서 안산시는 지난 2024년 5월 용역 착수 이후 전문가 자문, 시민 설문조사, 시민 리빙랩 등 다양한 의견 수렴 과정을 거쳐 지난해 12월 국토부에 승인을 요청했습니다.시는 지난 2일 최종 보고회를 열고 승인 결과와 함께 중·장기 추진 방향을 점검했습니다.이민근 안산시장은 "주요 개발 사업 과정에서 시민들이 체감할 수 있는 스마트도시를 구현해 나갈 것"이라며 "다양한 분야가 조화롭게 어우러진 살기 좋은 안산을 조성하는 데 주력하겠다"고 말했습니다.(사진=안산시 제공, 연합뉴스)