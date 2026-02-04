뉴스
경기교육감 진보 후보 단일화에 4명 참여…"결과 따를 것"

최호원 기자
작성 2026.02.04 17:05 조회수
▲ '2026 경기교육혁신연대' 발족식

올해 경기도교육감 선거에 나설 진보 진영 후보들의 단일화가 본격 추진됩니다.

진보 진영 후보 단일화를 추진하는 경기교육혁신연대는 4일 경기도의회에서 기자회견을 열고 후보 단일화 과정에 박효진 전 전국교직원노동조합 경기지부장, 성기선 전 한국교육과정평가원장, 안민석 전 더불어민주당 의원, 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관이 참여했다고 밝혔습니다.

경기교육혁신연대는 지난달 30일까지 진보 진영 후보 단일화 참여를 원하는 출마 예정자들의 신청을 받아 이날 결과를 발표했습니다.

기자회견에 참석한 4명의 출마 예정자는 "우리는 경기교육혁신연대가 합의한 단일화 추진의 절차와 기준, 운영 원칙을 존중하고 단일화 과정에서 어떠한 특권이나 예외도 인정하지 않으며 도출된 결과를 개인의 유불리나 판단을 넘어 엄중히 존중하고 따르며 이후 과정에 성실히 함께할 것을 엄중히 약속한다"고 말했습니다.

경기교육혁신연대 측은 조만간 단일화 절차와 방법, 기준 등을 결정할 계획입니다.

경기교육혁신연대는 전국학교비정규직노동조합 경기지부, 경기민주언론시민연합 등 164개 교육·시민 단체가 참여한 가운데 지난달 20일 발족했습니다.

(사진=연합뉴스)
