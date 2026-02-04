위고비 여파?…펩시코 "과자 가격 내립니다"

▲ 펩시코의 레이즈와 도리토스 제품

미국의 글로벌 식음료 기업 펩시코가 과자 가격을 인하할 계획이라고 로이터 통신과 월스트리트저널(WSJ) 등이 3일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 펩시코는 감자칩 브랜드 '레이즈'를 비롯해 '도리토스', '치토스' 등의 제품 가격을 최대 15% 내릴 것이라고 이날 밝혔습니다.펩시코는 '펩시' 콜라를 비롯해 '마운틴듀', '게토레이' 등 음료 브랜드 외에 다양한 식품 브랜드를 보유하고 있습니다.가격 인하 발표는 스낵 소비가 많은 오는 2월 8일 슈퍼볼(미국프로풋볼 결승전)을 앞두고 나왔습니다.가격 인하 배경으로는 감당할 수 있는 지출 여력을 뜻하는 '어포더빌리티'(affordability)가 거론됐습니다.라몬 라구아르타 펩시코 최고경영자(CEO)는 저소득 및 중산층 소비자들이 구매를 망설이는 가장 큰 요인으로 '어포더빌리티'를 꼽았습니다.레이철 페르디난도 '펩시코 푸즈 미국' CEO는 성명에서 "우리는 지난 1년간 소비자들의 목소리에 귀 기울여왔다"면서 "소비자들이 (경제적) 압박을 느끼고 있다고 말했다"고 설명했습니다.회사 측은 가격 인하에도 제품 포장 크기나 성분, 맛은 그대로 유지할 것이라면서 소매업체들이 최종 판매 가격을 결정할 것이라고 했습니다.WSJ은 펩시코가 제품 가격이 비싸다는 소비자들의 불만을 담은 이메일 등이 쇄도한 뒤 가격 조정에 나섰다고 전했습니다.식품 가격 상승은 소비자들 사이에서 분노의 대상이 돼왔다고 WSJ은 짚었습니다.코로나19 팬데믹 이후 식품회사들이 다양한 품목의 가격을 꾸준히 인상했다고 WSJ은 보도했습니다.비만치료제의 인기도 식품회사들에는 반갑지 않은 소식입니다.식욕을 억제하는 비만치료제 사용 시 식비 지출을 상당히 줄이는 것으로 나타나면서 식품회사들이 스낵·탄산음료 수요를 유지하기 위해 시험대에 올랐다는 분석도 나옵니다.영국 BBC 방송은 위고비, 오젬픽 등 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 체중감량제의 인기가 높아지면서 식품회사들이 소비자들의 식습관 변화에도 대응하고 있다고 짚었습니다.(사진=연합뉴스)