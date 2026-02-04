뉴스
경찰 "SPC삼립 공장 화재, 제빵 기계 인근에서 불 시작"

유수환 기자
작성 2026.02.04 16:35 조회수
경찰 "SPC삼립 공장 화재, 제빵 기계 인근에서 불 시작"
▲ 4일 경기도 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장 화재 현장에서 경찰과 소방 관계자들이 화재 원인을 찾기 위해 합동 감식을 하고 있다.

경기 시흥시 SPC삼립 시화공장 화재는 식빵 생산라인 내 빵 정형기와 오븐 근처에서 시작된 것으로 파악됐습니다.

경기 시흥경찰서는 오늘(4일) 오전 경찰 과학수사대, 소방 등 25명을 투입해 2시간가량 현장 합동 감식을 진행했습니다.

감식 결과, 식빵을 만드는 기계 근처가 발화점으로 추정된다고 밝혔습니다.

불이 전기적 요인에 의한 것인지, 기계 가동 중 다른 요인에 의한 것인지는 아직 파악되지 않았습니다.

불이 난 R동(생산동) 3층에서는 생산 공정이 진행되고 있었고, 빵 정형기와 오븐도 가동 중이었던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 공장에서 폭발음이 들렸다는 관계자의 진술에 대해서도 경위를 조사 중입니다.

경찰 관계자는 "현재까지 공장 관계자 2명을 참고인 신분으로 불러 조사했다"며 "목격자들은 폭발음 이전에 기계 쪽에서 불이 시작됐다고 진술하고 있다"고 설명했습니다.

이어 내일(5일) 오전 10시 반쯤 국립과학수사연구원 등과 2차 합동 감식을 통해 구체적인 화재 원인을 조사할 방침입니다.

이번 화재는 어제(3일) 낮 2시 59분 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장 R동(생산동) 3층에서 발생해 약 8시간 만인 밤 10시 49분 완전히 꺼졌습니다.

이 불로 작업자 3명이 연기를 마셔 경상을 입었고, 근무자 5백여 명이 대피해 추가 인명 피해는 없었습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
