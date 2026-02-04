중국 대형 유통 업체 선아트 CEO 실종…'당국 조사설' 제기돼

▲ 중국 대형마트 운영사 선아트(가오신리테일)

중국 최대 대형마트 운영사 중 하나인 선아트(가오신리테일)의 최고경영자(CEO)가 돌연 연락이 끊겨 당국의 조사를 받고 있다는 의혹이 제기됐습니다.중국의 소매유통업 전문 매체 롄상왕(聯商網)은 리웨이핑(47) 선아트 CEO가 불특정 경찰 조사를 돕기 위해 연행됐으며 지난달 30일부터 회사에 나타나지 않고 있다고 지난 3일 내부 소식통을 인용해 보도했습니다.선아트는 해당 보도가 나오자 관영매체인 증권시보에 보낸 논평에서 "가짜뉴스"라며 리 CEO가 출근해 업무를 보고 있다고 밝혔습니다.하지만 다음날인 4일에는 홍콩증권거래소 공시를 통해 "회사 이사회가 집행이사 겸 CEO인 리웨이핑과 잠시 연락이 닿지 않고 있다"고 발표하며 하루 만에 입장을 뒤집었습니다.선아트는 "해당 사안은 회사 사업 및 운영과 관련이 없으며 그룹에 중대하게 불리한 영향을 미치지 않는다고 판단한다. 사업과 운영은 정상적으로 이뤄지고 있다"면서 "일상 실무 운영·관리는 이사회 의장인 율리안 율 볼하르트가 임시로 책임질 예정"이라고 덧붙였습니다.유통업계에 20년 이상 몸담은 리 CEO는 롯데마트와 화룬완자 등에서 근무한 뒤 2018년부터 지난해 11월까지 알리바바의 신선식품 유통 체인 허마셴성에서 일하며 CEO, 최고상품책임자 등을 역임했습니다.지난해 12월 가오신리테일 CEO로 취임했습니다.한때 중국 최대 할인점 체인으로 '중국의 월마트'라고 불린 선아트는 중국에서 대형마트 체인 다룬파(RT-마트)와 슈퍼마켓 체인 다룬파 슈퍼 등을 운영하고 있습니다.지난해 9월 말 기준 중국 내 점포 수는 대형마트 462곳, 슈퍼마켓 32곳, 회원제 할인점 7곳입니다.프랑스 유통 대기업 오샹(Auchan)의 중국 법인이었던 선아트는 2020년 오프라인 점포를 강화하던 중국 알리바바에 인수됐습니다.알리바바는 이후 코로나19, 내수부진, 시장경쟁 심화로 오프라인 부문이 부진하자 지난해 초 중국 사모펀드 DCP캐피털에 선아트를 매각했습니다.로이터와 블룸버그 등 외신들은 시진핑 중국 국가주석 주도의 반(反)부패 사정이 계속되는 상황에서 리 CEO의 실종이 투자자들의 우려를 다시 불러일으킬 수 있다고 전했습니다.중국에서는 최근 수년간 중국에서 대기업 고위 경영진 여러 명이 별다른 설명 없이 사라졌다가 추후 당국의 조사·구금 사실이 확인된 바 있습니다.투자은행(IB) 차이나 르네상스의 바오판 회장은 2023년 2월 갑자기 자취를 감췄다가 1년 뒤에 사임 소식이 나왔으며 지난해 8월 당국에 2년여간 구금됐다가 석방된 것으로 알려졌습니다.중국 게임 스트리밍 플랫폼 더우위의 천사오제 CEO도 2023년 말 실종됐다가 수 주일 만에 당국에 체포된 사실이 전해졌습니다.(사진=공식 홈페이지 캡처, 연합뉴스)