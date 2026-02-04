한국계 미 의원 영 김 "미국 기업 쿠팡 과도한 압박에 우려"

▲ 영 김 미국 연방 하원의원

한국계인 영 김 미국 연방 하원의원(공화·캘리포니아주)이 쿠팡의 대규모 개인정보유출 사태에 대한 한국 정부의 대응과 관련해 우려를 표시하며 미국 기업인 쿠팡 엄호에 나섰습니다.김 의원은 3일(현지시간) 엑스(Xㆍ옛 트위터)에 올린 글에서 "한미 관계의 오랜 지지자로서, 한국정부(ROK)의 미국 기업 쿠팡에 대한 불균형하고 과도한 압박에 깊이 우려한다"고 밝혔습니다.이어 "끊임없는 재판, 규제 강화, 미국인 최고경영자(CEO)를 겨냥한 체포 위협은 신뢰와 우리의 경제 파트너십을 약화한다"고 덧붙였습니다.또 그는 "이 이슈를 김민석 국무총리에게 직접 거론했으며, 사안이 신속하게 처리되기를 바란다"고 했습니다.김 총리는 지난달 미국 방문 당시 쿠팡에 대한 한국 정부 대응을 묻는 연방 하원의원들 질문에 "쿠팡에 대한 차별은 전혀 없다"며 "차별적 대우를 걱정하지 않아도 될 만큼 한미는 신뢰 관계에 있다"고 강조한 바 있습니다.김 의원은 미 하원 외교위원회 동아시아·태평양 소위 위원장을 맡고 있습니다.앞서 미국 연방의회에서도 미국 기업인 쿠팡 편들기에 나선 바 있습니다.하원 세입위원회 무역소위원회의 에이드리언 스미스 위원장(공화·네브래스카)은 지난달 13일 무역소위 청문회에서 "한국은 미국 기업들을 명백하게 겨냥하는 입법 노력을 계속 추구하고 있다"고 주장했습니다.이어 "한국 규제당국은 이미 미국의 기술 리더들을 공격적으로 표적 삼고 있는 것 같다"면서 "쿠팡에 대한 차별적인 규제 조치가 한 사례"라고 덧붙였습니다.쿠팡의 개인정보 대규모 유출 사건에 책임을 물리려는 한국 정부와 국회의 움직임에 대해 "차별"이라고 주장한 것입니다.쿠팡은 한국 법인의 지분 100%를 미국에 상장된 모회사 쿠팡 아이엔씨(Inc.)가 소유하며, 쿠팡 모회사 의결권의 70% 이상을 창업주인 김범석(미국 국적) 쿠팡 아이엔씨 이사회 의장이 보유하고 있습니다.(사진=게티이미지)