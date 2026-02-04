[자막뉴스] 인도 위에 차 버리고 도망갔는데…"술집에 CCTV 없어서" '음주 무혐의'

한밤중 인도 화단을 넘어 담벼락을 들이받는 사고를 내고 도주한 운전자가 약식 재판에 넘겨졌지만 음주운전 혐의는 적용되지 않았습니다.



춘천지방검찰청은 지난달 10일 새벽 2시 반쯤 춘천시 온의동 KBS 사거리에서 BMW 승용차를 몰던 중 인도 화단을 넘어 담벼락에 충돌하는 사고를 낸 뒤 아무런 조치 없이 현장을 벗어난 혐의로 32살 A 씨를 벌금 500만 원에 약식기소했습니다.



사고 당시 A 씨는 곧바로 인근 아파트 단지로 달아나면서 만취한 동승자가 음주 운전자로 지목됐습니다.



인근 건물 경비원이 실제 운전자인 A 씨 대신 차량 주변에서 서성이는 동승자를 운전자로 지목한 겁니다.



하지만, 경찰 수사 과정에서 CCTV와 블랙박스 등을 확인하며 A 씨가 운전대를 잡은 사실이 드러났습니다.



A 씨는 경찰에서 "겁이 나서 달아났다"면서도 "맥주 한 잔 정도만 마셨다"고 진술한 걸로 전해졌습니다.



하지만, 경찰이 A 씨의 사고 당시 혈중알코올농도를 파악하는 데 실패하면서 음주운전 관련 혐의를 적용하지 못했습니다.



경찰은 A 씨가 술을 마신 술집에서 A 씨의 음주 여부 및 그 정도를 확인하려 했지만, 해당 술집에 CCTV가 없어 A 씨가 얼마 만큼의 술을 마시고 운전을 했는지 확인하지 못한 겁니다.



이에 경찰은 A 씨에게 도로교통법상 음주운전 혐의 대신 사고 후 미조치 혐의만 적용해 지난달 22일 검찰에 사건을 넘겼습니다.



A 씨에게 음주운전 혐의를 적용하지 못하게 되면서 동승자 역시 음주운전 방조죄로 처벌받지 않게 됐습니다.



