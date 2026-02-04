[자막뉴스] "사람들은 이제 그만하라고 하지만"…도저히 그만둘 수 없는 '절절한 그리움'

가수 구준엽의 아내인 고 서희원 사망 1주기를 맞아 지난 2일 추모 조각상 제막식이 열렸습니다.



제막식이 열린 날 구준엽은 고인을 향해 "우리 다음에 만나면 영원히 같이 있자"고 적은 자필 편지를 공개해 많은 사람들의 안타까움을 샀습니다.



지난 2일 구준엽은 고 서희원의 어머니와 동생 등 가족들과 함께 타이완 신베이시 진바오산 고인의 묘지에서 열린 추모 조각상 제막식에 참석했습니다.



'희원의 영원한 궤도'라는 제목의 이 조각상은 구준엽이 직접 제작에 참여했습니다.



구준엽은 고인 사망 이후 줄곧 고인의 묘지를 지킨 걸로 알려졌습니다.



구준엽은 이날 소셜미디어에 아내에게 쓴 자필 편지도 공개했습니다.



구준엽은 "아침에 텅 빈 방 침대 한구석에 멍하니 앉아 있을 때면 아직도 현실인지 꿈인지"라고 하면서 "꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고 아파온다"고 적었습니다.



어떤 음식을 만들어 가야 아내가 좋아할까, 이렇게 만든 음식을 싸 들고 진바오산으로 갈 때면 "그리움에 한없이 눈물이 흐른다"고도 했습니다.



"이렇게 약한 모습 보여서 미안하다"면서도 "이것이 너에 대한 그리움을 달래는 마지막 방법"이라고 적었습니다.



구준엽은 "다음에 만나면 영원히 같이 있자. 죽도록 보고 싶다"라는 말로 편지를 끝맺었습니다.



제막식에는 가수 강원래도 참석했는데 강원래는 소셜미디어에 구준엽이 휴지 조각에 '희원아'를 수십 번 반복해서 쓴 메모를 공개하기도 했습니다.



강원래는 "준엽이가 대기실에서 한국 가수의 노래를 계속 돌려 들으며 울고 있었다"며 "종이에 끄적이며 뭘 쓰고 있었는데 나중에 보니 서희원이라 쓴 종이가 보였다"고 말했습니다.



고 서희원은 지난해 2월 48살의 나이로 사망했습니다.



설 연휴에 일본으로 가족 여행을 떠났다가 독감에 걸렸고 폐렴으로 이어져 세상을 떠났습니다.



1998년 한 차례 만났다가 헤어졌던 둘은 이후 23년만에 재회한 뒤 결혼에 성공해 화제가 됐습니다.



구준엽은 결혼하고 한 예능에 나와 23년 만의 재회 순간을 담은 영상을 공개한 뒤 눈물을 흘리며 "죽을 때 인생에서 가장 기억에 남는 순간을 꼽는다면 저 때"라고 말하며 "가장 행복한 나날을 살고 있는 남자"라고 말하기도 했습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : / 제작 : 디지털뉴스부)