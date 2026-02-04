"파월 수사 멈출 때까지 안 돼"…워시 연준 의장 인준 '가시밭길'

▲ 케빈 워시 미국 연방준비제도 의장 후보자

도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 낙점한 케빈 워시 후보자가 의회 인준 과정에서 가시밭길을 걷게 됐습니다.미 상원 은행위원회 소속 민주당 의원 11명은 팀 스콧(공화) 은행위원장에게 법무부가 제롬 파월 현 연준 의장과 리사 쿡 연준 이사에 대한 수사를 멈출 때까지 워시 후보자 인준 절차를 보류할 것을 요구하는 서한을 보냈다고 파이낸셜타임스(FT)가 3일(현지시간) 보도했습니다.민주당 위원들은 서한에서 "파월 의장과 다른 연준 이사들에 대한 거짓된 범죄 수사가 끝날 때까지 워시 후보자에 대한 어떠한 인준 절차도 연기해야 한다"며 "범죄 수사를 통해 연준을 장악하려는 행정부의 시도는 위험하고 전례 없는 일"이라고 밝혔습니다.이들은 "트럼프 대통령의 법무부가 한 명도 아니고 두 명의 현직 연준 이사를 수사하는 가운데 대통령이 차기 연준 의장을 직접 고르도록 허용하는 것은 불합리하다"고 지적했습니다.그러면서 "은행위는 우리 금융시장에 대한 신뢰와 민주주의 훼손을 위협하는 이러한 우스꽝스러운 노력에 동참해서는 안 된다"고 거듭 촉구했습니다.민주당의 이런 요구는 법무부가 연준 청사 개보수 사업과 관련해 파월 의장에게 소환장을 보내는 등 수사에 착수한 것을 '정치적 보복'으로 판단, 워시 후보자 인준 문제와 연계해 저지하려는 의도로 풀이됩니다.이번 수사는 연준 청사 개보수에 당초 예산을 7억 달러 초과한 25억 달러가 투입되는 과정을 문제 삼은 것이지만, 야권에서는 트럼프 대통령이 금리 인하 요구를 받아들이지 않은 파월 의장의 조기 퇴진을 압박하려는 의도로 보고 있습니다.민주당은 쿡 이사의 주택담보대출 사기 혐의에 관한 법무부의 수사 역시 비슷한 맥락에서 해석하고 있습니다.그러나 트럼프 대통령은 2일 기자들과의 질의응답에서 연준 청사 개보수 비용과 관련해 "뭔가 잘못됐다"면서 "심각한 무능이거나 어떤 종류의 리베이트를 받은 절도"라며 수사 필요성을 거듭 강조했습니다.공화당 소속인 스콧 위원장이 민주당의 인준 절차 연기 요구를 받아들이지 않더라도 워시 후보자 인준안 통과는 쉽지 않을 전망입니다.상원 은행위는 공화당 의원 13명과 민주당 의원 11명으로 구성돼 있는데, 공화당 소속인 톰 틸리스 의원이 인준에 반대하고 있기 때문입니다.틸리스 의원은 워시 후보자를 "통화정책에 대한 깊은 이해를 갖춘 적격자"라고 평가하면서도, 파월 의장에 대한 법무부 수사 문제가 해결되기 전까지는 인준안에 찬성할 수 없다는 입장입니다.따라서 나머지 위원들이 각각 당론에 따라 투표한다고 가정하면 찬성과 반대가 각각 12표로 동수를 이루게 돼 상원 본회의에 인준안을 올리기 어렵게 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)