"살려주세요" 작은 목소리에 목숨 걸고 진입…아찔했던 상황

▲ 지난 3일 오후 경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 화재가 발생해 소방관들이 진화 작업을 하고 있다.

전날(3일) 발생한 SPC삼립 시화공장 화재 현장에서 소방대원들이 신속한 초기 대응과 목숨을 건 인명 구조 활동으로 소중한 생명을 구해낸 것으로 전해졌습니다.오늘(4일) 시흥소방서에 따르면 3일 오후 2시 59분 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장 생산동(R동)에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다는 신고가 접수됐습니다.신고를 받은 시흥소방서는 화재 규모를 파악한 직후인 오후 3시 6분 대응 1단계를 발령하고 총력 진화 및 구조 작전을 수행했습니다.자칫 대형 참사로 이어질 수 있었던 긴박한 상황 속에서 소방대원들의 활약이 결정적이었다고 합니다.오후 3시 16분 현장에 가장 먼저 도착한 배곧119안전센터 소속 김 모 센터장과 성 모 소방장, 민 모·강 모 소방사는 자욱한 연기로 앞이 보이지 않는 공장 3층 내부로 진입했습니다.수색 도중 대원들은 미세하게 들려오는 "살려달라"는 외침을 놓치지 않았습니다.소리가 나는 방향으로 신속히 이동한 대원들은 쓰러져 있던 근로자 1명을 발견하고 유독가스로부터 차단한 뒤 안전한 곳으로 탈출시켰습니다.구조된 근로자는 즉시 고대안산병원으로 이송됐습니다.같은 시각 건물 옥상에서도 사투가 벌어졌습니다.옥상에 구조를 요청하는 남성이 있다는 무전을 청취한 119구조대는 3층에서 옥상으로 치솟는 불길을 뚫고 진입을 시도했습니다.한 모 소방장 등 구조대원들은 화염에 가로막혀 고립된 구조대상자를 확보한 직후 소지하고 있던 보조 마스크를 신속히 착용시켜 질식 위험을 막았습니다.대원들의 보호 아래 1층까지 무사히 내려온 구조대상자는 인근 시화병원으로 긴급 이송됐습니다.시흥소방서는 신속한 초기 대응과 목숨을 건 수색 덕분에 이번 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않았다고 했습니다.김태연 시흥소방서장은 "화재 발생 초기부터 전 직원이 유기적인 협력과 빈틈없는 현장 수색을 통해 인명 구조를 최우선으로 작전을 펼쳤다"며 "앞으로도 시민의 소중한 생명과 재산을 지키기 위해 실전과 같은 훈련과 신속한 대응 태세 유지에 만전을 기하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)