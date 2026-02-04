뉴스
국회 재경위, 관세 협상 현안 질의 개최키로…"설 연휴 전 추진"

박찬범 기자
작성 2026.02.04
▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 국회 재경위원장실에서 임이자 재정경제기획위원회 위원장을 비롯한 위원들과 면담하고 있다

국회 재정경제기획위원회가 한미 관세협상과 관련해 이번 달 중으로 정부를 상대로 현안 질의를 개최하기로 했습니다.

국회 재경위원장인 국민의힘 임이자 의원은 4일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 면담 뒤 기자들과 만나 "현안 질의와 업무보고, 법안 상정과 관련해 설 전에 양당 간사 간 협의해 일정을 잡도록 했다"고 밝혔습니다.

임 의원은 "현안 질의는 대미투자특별법과 현재 (협상) 상황에 대해 이뤄질 것"이라며 "법안 상정을 (같이)할지는 간사 간 협의해 정리할 것"이라고 설명했습니다.

이어 "대미투자법은 재경위 소관이어서 관련 절차를 밟아가는 것"이라면서도 "그렇다고 비준 동의 주장을 철회했다거나, (비준 동의가 필요하다는) 우리 당론이나 생각은 바뀌지 않았다"고 덧붙였습니다.

민주당은 이달 내 대미투자특별법을 처리한다는 입장이지만 국민의힘은 한미 관세협상 업무협약(MOU)에 대한 국회 비준을 요구하고 있습니다.

구 부총리는 오늘(4일) 오전 재경위 소속 의원들에게 관세 협상에 대한 진행 과정을 설명하기 위해 국회를 방문했습니다.

구 부총리는 이 자리에서 국회에 대미투자특별법에 대한 신속한 처리를 요청한 것으로 알려졌습니다.

면담 자리에는 임 의원과 재경위 여당 간사인 더불어민주당 정태호 의원, 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원, 조국혁신당 차규근 의원, 개혁신당 천하람 원내대표가 참석했습니다.

(사진=공동취재, 연합뉴스)
